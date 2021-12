Gewinner und Verlierer 2021 : Gamestop und Sartorius top, Peloton und Zalando flop

Das Börsenjahr 2021 startete direkt mit einem Knall. Die ganze Welt blickte Ende Januar gebannt auf die Kursentwicklung eines amerikanischen Videospielehändlers aus Texas. International hatten sich Privatanleger zuhauf mit den Aktien von Gamestop eingedeckt, eine Aufwärtsspirale ausgelöst und den Kurs auf ungeahnte Höhen gejagt. Ende Dezember 2020 hatte dieser noch bei 15 Dollar gestanden. Rund einen Monat später erreichte er in der Spitze 438 Dollar.

Eine konfuse Situation mit diversen Beteiligten machte die Börsenstory von 2021 komplett: Junge Privatanleger wetten gegen Hedgefonds, auf Social-Media-Plattformen wie Reddit wird Begeisterung geschürt, Neobroker sehen sich mit der Orderflut überlastet – und am Ende schalten sich Politiker und Regulierer in das Chaos ein. Das Jahr 2021 endet an der Börse nun nicht ganz so turbulent, wie es begonnen hat – obgleich die neue Corona-Variante Omikron schon erste kleinere Schockwellen an die Börsen gesendet hat.