Blackrocks Chefstratege : „An den Märkten gibt es einen Regimewechsel“

In Europa und Amerika lagen die Inflationsraten zuletzt bei vier und fünf Prozent. Müssen sich Anleger auf neue Zeiten einstellen?

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die aktuell hohen Teuerungsraten liegen unter anderem an dem rasanten Neustart nach dem Corona-Lockdown. Es hat sich eine hohe Nachfrage angestaut, und gleichzeitig sind Lieferketten zusammengebrochen oder Lieferanten pleitegegangen, sodass das Angebot schwächelt. Diese extremen Ausschläge dürften aber nur temporär sein. Mittelfristig dürfte die Inflation in Amerika etwas höher liegen als in Europa, weil dort auch der Arbeitsmarkt schneller mit höheren Löhnen auf Knappheiten reagiert.