Scherbaums Börse : Blackrock: Schlecht fürs Gewissen – gut fürs Investment?

Wer einmal auf die Aktionäre der wichtigsten deutschen Unternehmen schaut, wird einen Namen besonders häufig finden – Blackrock. Hierzulande erlangte der amerikanische Vermögensverwalter nicht nur deshalb Bekanntheit, weil er an allen 40 Dax-Unternehmen beteiligt ist, sondern unter anderem auch, weil der aktuelle CDU-Chef Friedrich Merz lange Zeit Aufsichtsratschef der Deutschland-Vertretung von Blackrock war.

Auf der ganzen Welt steht der in New York ansässige Konzern jedoch nicht nur wegen seiner Nähe zu einigen Politikern im Fokus. Der Vermögensverwalter ist einer der mächtigsten Akteure in der Finanzwelt. Blackrock verwaltet Geld von Staatsfonds, Versicherern, Stiftungen, Pensionskassen oder Banken. Auch Privatanleger kommen mit ihm in Berührung – unter anderem über den Blackrock-ETF-Arm iShares oder die Blackrock-Aktie selbst. Viele Finanzmarkt-kritische Stimmen sehen in Blackrock nicht selten auch einen Riesenkraken, der aufgrund der Größe sowie den daraus möglichen potentiellen Verwerfungen für die Märkte, gefährlich für das System sein könnte. Die Zahlen sind für Kritiker ein Argument für die Macht des Vermögensverwalters:

10 Billionen Dollar an Kundengeld

Zum Ende des dritten Quartals 2022 verwaltete Blackrock Kundengelder („Assets under Management“) in Höhe von 7,96 Billionen Dollar. Dies ist eine unglaubliche Zahl und macht Blackrock zum größten Vermögensverwalter der Welt. Zum Ende des Jahres 2021 hatten die Investmentbanker sogar zeitweise die Marke von 10 Billionen Dollar geknackt und damit für einen neuen Rekord gesorgt.

Eben diese schiere Größe von Unternehmen wie Blackrock sowie der allgemeine Trend hin zu börsengehandelten Indexfonds, Exchange Traded Funds (ETF), bereiten einigen Finanzmarktteilnehmern und Politikern Kopfzerbrechen. Mit ihren Beteiligungen kontrollieren die Gesellschaften große Teile wichtiger Unternehmen. Niemand kann sich sicher sein, wie diese Macht am Ende ausgeübt wird. Gleichzeitig sorgen Blackrock und ETF mit ihren Käufen und Verkäufen von Aktien für enorme Marktbewegungen. Angesichts ihrer Größe können sie trendverstärkend wirken, was insbesondere in Zeiten von Krisen zu einem enormen Problem für die gesamte Weltwirtschaft werden kann.

ESG rückt bei Blackrock immer mehr in den Fokus

Wegen der Sorgen vor zu viel Einflussnahme hat Blackrock jüngst reagiert. So soll das Programm „Voting Choice“ für private Anleger geöffnet werden. Auf diese Weise könnten auch diese ihre Wünsche für die Stimmrechtsausübung äußern. Darüber hinaus versucht Blackrock seit einigen Jahren, positiv auf die Unternehmenswelt einzuwirken. Der Branchengigant stellt immer häufiger ESG-Aspekte in den Vordergrund – also die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Dass dies gewissermaßen für das Blackrock-Geschäft auch schädlich sein kann, zeigt der Blick auf die Entwicklungen in einigen republikanisch geführten amerikanischen Bundesstaaten. Wie die „Financial Times“ berichtete, hat der Konzern mehr als 1 Billion Dollar an Kundengeldern verloren, weil die Republikaner mit den „grünen“ Investmentstrategien von Blackrock nicht einverstanden sind. Ihnen ist ganz besonders der Rückzug aus Öl-Investments ein Dorn im Auge.

Der Finanzminister von South Carolina, Curtis Loftis, sagte gegenüber der FT, dass er bis zum Jahresende rund 200 Millionen Dollar aus den BlackRock-Fonds abziehen werde. Louisianas Vertreter John Schroder würde sogar 794 Millionen Dollar abziehen. Blackrock lässt sich davon jedoch nicht abbringen. Das Unternehmen schaut mit Blick auf mögliche Investments nicht nur darauf, dass Unternehmen ESG-Kriterien erfüllen. Vielmehr drängt Gründer und Konzernchef Larry Fink Firmen dazu, die Treibhausgasemissionen zu senken. Andernfalls würden diese bei aktiv gemanagten Fonds nicht mehr berücksichtigt.

Starke Kursentwicklung

Aktionäre sind mit Blackrock in den vergangenen Jahren gut gefahren. Der Branchenprimus verzeichnete nach dem Corona-Crash im März 2000 an der Börse einen steilen Aufstieg. Der Aktienkurs verdreifachte sich in den darauffolgenden 20 Monaten. Im November 2021 markierte das Papier ein Rekordhoch bei 973 Dollar. Danach war die Luft jedoch erst einmal raus, es folgte eine Börsentalfahrt. Die Notierungen brachen bis Mitte Oktober dieses Jahres in der Spitze um 48 Prozent auf 503 Dollar ein, legten dann aber bis Mitte November auf zeitweise 740 Dollar zu.

Im Zuge der jüngsten Erholung notiert die Blackrock-Aktie inzwischen wieder deutlich oberhalb der bei 668 Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie und damit im übergeordneten Aufwärtstrend. Setzt sich dieser fort, könnte in den kommenden Monaten wieder das Allzeithoch bei 973 Dollar angesteuert werden. Die Chancen für weiter steigende Kurse stehen gut, denn trotz zwischenzeitlich immer wieder heftiger Kurskorrekturen fällt die langfristige Kursentwicklung von Blackrock stark aus. Auf Zehnjahressicht legte der Aktienkurs jährlich im Durchschnitt um 14,6 Prozent zu. Im Vergleich zum Gesamtmarkt verzeichnet die Aktie damit eine klare „Outperformance“: Für den breiten S&P 500-Index, in dem Blackrock gelistet ist, ging es im selben Zeitraum um durchschnittlich „nur“ 11,0 Prozent pro Jahr nach oben.

Aus Dividendensicht ist Blackrock für Anleger ebenso interessant. Die aktuelle Dividendenrendite fällt mit 2,5 Prozent zwar nur moderat aus. Daraus kann aber perspektivisch deutlich mehr werden. Der Konzern hat die Ausschüttung seit inzwischen zwölf Jahren kontinuierlich gesteigert, wobei die Dividende um durchschnittlich zwölf Prozent jährlich angehoben worden ist.