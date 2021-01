Blackrock-Ausblick : So wird das Börsenjahr 2021

Die Corona-Pandemie wird immer wieder verglichen mit einem Brennglas, das den Fokus auf bestimmte Trends verstärkt – oder mit einem Katalysator, der sie beschleunigt. Viele dieser Trends sind tatsächlich nicht neu, sie haben ihren Ursprung vor dem Virus. Andere sind erst im Zuge der damit verbundenen Krise aufgekommen. Welche davon dürften länger Bestand haben, welche schon bald wieder vergehen?

Die globale Ungleichheit wächst

Die Sterblichkeitszahlen während der Corona-Pandemie liegen relativ zur Bevölkerung in Schwellenländern deutlich höher als in Industriestaaten, abgesehen von den Vereinigten Staaten und Großbritannien sowie Italien und Spanien. Zudem ist mit Blick auf die globale Verteilung des Pro-Kopf-Einkommens auffällig, dass die durch Covid verlorenen Arbeitsstunden – und damit Einkommen – in den ärmeren Regionen besonders stark ausgefallen sind. Generell bedeutet diese stärkere Betroffenheit der Entwicklungs- und Schwellenländer, insbesondere in Lateinamerika und Asien, dass deren Aufholprozess gegenüber den industrialisierten Ländern Nordamerikas und Europas langsamer wird, etwa wenn es um die Angleichung beim Pro-Kopf-Einkommen geht. Dieser Trend ist nicht neu, da eine schlechte Wirtschaftspolitik in großen Schwellenländern wie Südafrika, Brasilien oder der Türkei schon weit vor der Corona-Krise den ökonomischen Rückstand dieser Länder eher verstärkt hatte. Durch das Virus wird die Kluft aber wohl noch größer.