Bewertungssorgen : Tesla-Aktie rutscht ab

Aktualisiert am

An den Börsen gibt es derzeit eine gewisse Allergie gegen mögliche Überbewertungen. Am Mittwoch bekamen das auch Tesla zu spüren.

Ein Tesla-Wagen steht vor einer Ladesäule in der kalifornischen Stadt Petaluma, Bild: AFP

Am Mittwoch haben die Kurse an der Wall Street nachgegeben. Zu den großen Verlierern gehörte unter anderem der Corona-Impfstoff-Entwickler Moderna, dessen Aktienkurs um fast 8 Prozent nachgab. Alan Carr, Analyst von Needham, hatte Impfstoff und Unternehmen zwar gelobt, dennoch aber sein Anlageurteil auf „Halten“ gesenkt. Der Grund: All die Umsatzerwartungen seien im Kurs jetzt schon enthalten. Möglicherweise zeigten sich noch Vorteile gegenüber anderen Impfstoffen, aber derzeit sei alles eingepreist.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Dass Anleger derzeit sehr allergisch auf Aussagen zur Bewertung einer Aktie zu reagieren scheinen zeigte auch das deutliche Minus von fast 7 Prozent der Notierung der Tesla-Aktie. JPMorgan hatte zwar das Kursziel unter anderem wegen einer höheren Bewertung des Gesamtmarkts von 80 auf 90 Dollar angehoben. Doch angesichts eines Kurses von immer noch mehr als 600 Dollar ist das eher lächerlich. Doch auch andere Analysten sind implizit pessimistisch. Nur noch zwei der seit Anfang November genannten Kursziele liegen oberhalb von 600 Dollar. Selbst Morgan Stanley, die noch am Donnerstag zum „Übergewichten“ rieten, geben dies mit 540 Dollar an.

Die Aktien blieben in jeder Hinsicht extrem überbewertet, meint JP-Morgan-Analyst Ryan Brinkman. Zunehmend mehr Investoren fragten sich, ob sie wegen der bevorstehenden Aufnahme des Elektroautobauers in den marktbreiten S&P 500 die Aktie kaufen sollten. Doch auch wenn etwa Indexfonds Tesla-Aktien kaufen müssen, rät Brinkman nicht dazu, die Bestände an Tesla-Aktien entsprechend des künftigen Gewichts im S&P 500 zu erhöhen.

Tesla -- -- (--) NASDAQ Tradegate London Xetra Lang & Schwarz Frankfurt Stuttgart Schweiz Wien Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Innerhalb von zwei Jahren sei der Aktienkurs um mehr als 800 Prozent gestiegen, die Kursziele um rund 450 Prozent, gleichzeitig aber seien die Gewinnerwartungen für die Jahre 2020 bis 2024 gesunken. Dass sei doch ein starkes Indiz, dass etwas anders als die Fundamentaldaten den Kurs antreibe.

Tesla wiederum nutzt die Gunst der Stunde. Am Dienstag meldete das Unternehmen Pläne neue Aktien für rund 5 Milliarden Dollar zu verkaufen. Das entspricht indes nur knapp 1 Prozent der Marktkapitalisierung und deckt bei weitem nicht die rund 75 Milliarden Dollar ab, die Indexfonds in rund zwei Wochen nach derzeitigem Stand aufbringen müssen, um ihre Portfolien nach der Aufnahme Teslas in den S&P-500 anzupassen. Zu Jahresbeginn wären es übrigens nur knapp 10 Milliarden Dollar gewesen.