Reges Investoreninteresse : Bestes Jahr für Börsengänge seit 21 Jahren

Besonders deutlich wächst der Markt in Europa. Asien führt zwar noch in der Zahl der Börsendebüts, doch das Emissionsvolumen sinkt in der zweiten Jahreshälfte – gegen den Trend.

Ein erfolgreiches Jahr für Börsengänge auch in den Vereinigten Staaten. Dorthin zieht es viele deutsche Unternehmen. Bild: AP

Über das Jahr 2021 lässt sich so einiges Interessante berichten, auch den Kapitalmärkten. Trotz der folgenreichen und nicht endenwollenden Pandemie haben viele Aktienindizes auf der Welt deutlich zugelegt und Kurs auf Rekorde gehalten. Mit zuletzt gut 15.600 Punkten liegt etwa der Dax 14 Prozent im Plus. Das Rekordhoch von 16.290 Punkten aus dem November ist zumindest in Reichweite. Dieses positive Umfeld kam auch Börsenneulingen zu Gute. Denn 2021 ist mit Blick auf die Zahl der Börsengänge und auch gemessen am Emissionsvolumen das stärkste Jahr auf der Welt seit 2000. Dies ergibt eine Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young).

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Insgesamt wurden in diesem Jahr auf der ganzen Welt 2388 Börsenneulinge gezählt – rund zwei Drittel mehr als noch im Vorjahr. Das Emissionsvolumen stieg ähnlich deutlich auf 453 Milliarden Dollar (rund 400 Milliarden Euro). Vor allem der Markt in Europa ist stark gewachsen. Denn im Vergleich zu 2020 hat sich die Zahl der Börsengänger hier von 191 auf 485 mehr als verdoppelt. Das Volumen der Emissionen hat sich sogar fast verdreifacht– von 27,5 auf 81,1 Milliarden Dollar.

China schwächelt

Die meisten Börsengänge verzeichnete dagegen abermals China (mit Hongkong), dort entwickelte sich das Börsengangsgeschehen aber gegen den allgemeinen Trend in der zweiten Jahreshälfte schwächer als im Vorjahr. Hier wagten laut EY in diesem Jahr 593 Unternehmen den Schritt an die Börse – 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Volumen nahm aber nur um 3 Prozent auf 122,8 Milliarden Dollar zu. Insgesamt stark entwickelte sich auch der amerikanische Markt: Die Zahl der Börsengänge kletterte um 86 Prozent auf 416, das Volumen um 81 Prozent auf rund 155,7 Milliarden Dollar. Allein im vierten Quartal wagten auf der Welt 621 Unternehmen den Sprung aufs Börsenparkett, 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Emissionsvolumen stieg um 9 Prozent auf 112 Milliarden Dollar.

Das Jahr 2021 sei ein extrem starkes für Börsengänge gewesen, sagt Martin Steinbach, Partner von EY. Zwar habe die Pandemie immer wieder für Turbulenzen und Unsicherheit gesorgt. Dennoch sei die Stimmung der Investoren unter dem Strich sehr positiv gewesen. Die Kursschwankungen an den Börsen (Volatilität) hätten sich in Grenzen gehalten, neuerliche Konjunktureinbrüche seien ausgeblieben. Zugleich gebe es enorm viel Geld, das nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten suche. Alles in allem sei das Umfeld für Börsengänge derzeit ausgesprochen gut, sagt Steinbach. Die Wirtschaft habe sich relativ schnell auf die neue Realität eingestellt. Und je mehr die Unternehmen lernten, mit der Pandemie umzugehen, desto geringer würden die mit Corona und möglichen neuen Virusvarianten verbundenen Risiken von Investoren gewichtet.

Technologie-Unternehmen bevorzugt

Vor allem digitale Geschäftsmodelle erfreuten sich weiterhin größter Beliebtheit unter den Investoren, sagt Steinbach. Und so zogen vor allem Technologieunternehmen das Interesse von Investoren auf sich. Laut EY entfiel so jeder vierte Börsengang auf der Welt und ein Drittel des Emissionsvolumens auf diese Branche: Insgesamt gab es hier 611 Börsengänge im Volumen von 147 Milliarden Dollar.

Die digitale Transformation der Wirtschaft habe durch die Pandemie einen enormen Schub bekommen, sagt Steinbach. Zudem sei die Bereitschaft stark gestiegen, etablierte Geschäftsmodelle rigoros auf den Prüfstand zu stellen. All dies führe zu einem steten Zustrom von Börsenneulingen. Auch im Jahr 2022 werde es daher in großer Zahl wachsende Unternehmen aus dem Bereich Technologie und Gesundheit („Health Care“) an die Börse ziehen, ist sich Steinbach sicher.