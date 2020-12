Besser als ihr Ruf : Der große Irrtum über Nebenwerte

Wer Chancen wahrnehmen will, muss am Aktienmarkt auch Risiken eingehen. Diese bestmöglich zu beherrschen, ist das Petitum fast aller professionellen Anleger. Also gewichtet man riskantere Aktien eher geringer, um das Potential mitzunehmen, aber im Ernstfall nicht zu große Verluste hinnehmen zu müssen. Eine Gruppe von Aktien, die daher in großen Portfolios eine kleinere Rolle spielt, sind Nebenwerte, also Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen. Deren Kurse gelten als schwankungsanfälliger und gerade in Aktienmarktkrisen als schmerzliche Verlustbringer.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Fondsgesellschaft Lupus Alpha, ihres Zeichens Spezialist gerade für Nebenwerte, ist da ganz anderer Auffassung und hat diese Fragestellung in einer Studie, die der F.A.Z. vorab vorliegt, genauer untersucht. Betrachtet hat man dabei die langfristige Wertentwicklung, aber auch das Verhalten während und nach den drei großen Aktienmarktkrisen der vergangenen zwei Jahrzehnte.