Trotz Klimaversprechen : Banken versorgen Ölkonzerne weiter mit Milliarden

Trotz vollmundiger Klimaversprechen versorgen die Deutsche Bank und viele andere große Finanzkonzerne Öl-, Gas- und Kohlekonzerne weiterhin mit Milliardensummen. Das geht aus einer Studie hervor, die Reclaim Finance, Urgewald und mehrere weitere Umweltinitiativen an diesem Dienstag vorlegt haben und welche die F.A.Z. schon einsehen konnte.

Demnach hat allein die Deutsche Bank in den vergangenen zwei Jahren 9,2 Milliarden Dollar solchen Unternehmen zur Verfügung gestellt, welche die Klimaschützer als „fossile Expansionisten“ bezeichnen – also Konzerne wie der kanadische Pipeline-Bauer Enbridge oder der französische Energiekonzern Totalenergies, die Geld in den weiteren Ausbau fossiler Energien investieren.

Auch die Fondsgesellschaft der größten deutschen Bank, die DWS, wird nach Ansicht der beiden Organisationen ihren Nachhaltigkeitsversprechen nicht gerecht, da sie Stand September mit 10,4 Milliarden Dollar in Aktien und Anleihen fossiler Expansionisten investiert gewesen sei. „Die Deutsche Bank spielt international eine wichtige Rolle bei der Finanzierung fossiler Expansionisten, sowohl bei Kohle als auch in deutlich größerem Maßstab bei Öl und Gas“, kommentiert Regine Richter von Urgewald.

Die größten Finanzierer sind Amerikaner und Japaner

Die Umweltorganisationen haben sich auf die Mitglieder von Klimainitiativen wie die Net Zero Banking Alliance (NZBA) und die Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM) konzentriert, die sich eigentlich dazu verpflichtet haben, die mit ihren Finanzierungen verbundenen Treibhausgasemissionen nach und nach auf Null zu verringern. Allein die 56 größten Mitglieder der Bankenallianz hätten seit ihrem jeweiligen Beitritt allerdings insgesamt 270 Milliarden Dollar an 102 führende fossile Expansionisten geleitet. Dies sei im Rahmen von 134 Konsortial-Krediten und 215 Underwriting-Mandaten passiert, die bei der Anleihe-Emission eine Rolle spielen.

Als die drei größten Finanzierer dieser Branchen machen die Umweltorganisationen die amerikanischen Großbanken Citigroup (rund 31 Milliarden Dollar) und Bank of America aus sowie das japanische Institut Mitsubishi Financial, die beide jeweils rund 23 Milliarden Dollar aufgebracht hätten. Als weiteres deutsches Mitglied in der Bankenallianz listen die Autoren die Commerzbank auf, die seit ihrem Einstieg in der Bankenallianz 219 Millionen Dollar an Öl- und Gaskonzerne vergeben habe.

Was bringen die Ziele der Deutschen Bank?

Die Deutsche Bank hatte sich im Herbst konkrete Ziele gesteckt, wie stark sie die von ihr finanzierten Treibhausgasemissionen in verschiedenen Branchen reduzieren will. Aus Sicht der Urgewald-Aktivistin Richter gehen die aber nicht weit genug: „Denn diese setzen bei allgemeinen Dekarbonisierungszielen im Sektor an und nicht da, wo es aus Klimasicht am wichtigsten wäre: beim kategorischen Ausschluss von Unternehmen, die noch expandieren wollen und damit die Pariser Klimaziele unerreichbar machen.“

Das sieht die Bank freilich anders: „Den sofortigen Ausschluss einzelner Unternehmen oder Branchen halten wir nicht für zielführend“, sagte deren oberster Klima-Beauftragter Jörg Eigendorf kürzlich gegenüber der F.A.Z. „Wir halten es für sinnvoller, unsere Kunden in ihrer Transformation zur CO2-Neutralität zu begleiten.“

Auf die aktuellen Zahlen von Urgewald hin angesprochen sagte ein Sprecher der Bank am Montag: „Wir haben strenge Richtlinien für Geschäftstätigkeiten in CO2-intensiven Sektoren und haben dort unser Engagement seit 2016 deutlich reduziert. Wir steigen zudem bis Ende 2025 aus der Finanzierung des Abbaus von Kraftwerkskohle vollständig aus.“ Die Geschäftspolitik stehe im Einklang mit der Selbstverpflichtung. Tatsächlich geht aus einer früheren Studie, an der ebenfalls Urgewald beteiligt war, hervor, dass die Deutsche Bank noch im Jahr 2017 doppelt so viel Geld in diese Branchen steckte wie 2021.

Den Vermögensverwaltern stellen die Klimaschützer kein besseres Zeugnis aus. Sie sollen mit insgesamt mindestens 847 Milliarden Dollar in Aktien und Anleihen von 201 fossilen Expansionisten investiert sein. Pikant: Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock, der die Konzerne dieser Welt in der Öffentlichkeit gerne zu mehr Nachhaltigkeit aufruft, ist auch in diesem Ranking die Nummer eins und demnach mit 191 Milliarden Dollar in diesen Konzernen engagiert.

Von der DWS hieß es am Montag, man arbeite daran „zeitnah eine Kohle-Policy“ einzuführen. „Gleichzeitig überprüfen wir unseren Ansatz für den Öl- und Gas-Sektor“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der F.A.Z. „Im Rahmen unserer Netto-Null-Engagement-Aktivitäten zielen wir darauf ab, die Energiewende unserer investierten Unternehmen im Sinne von Netto-Null zu unterstützen.“

Neben der DWS halten auch die anderen großen deutschen Fondsgesellschaften ihre Investitionen in Öl, Gas und Kohle aufrecht. So soll Allianz Global Investors mit 4,3 Milliarden Dollar investiert sein, Union Investment mit 3,3 und die Deka mit 2 Milliarden Dollar.