Es ist keine 40 Jahre her, da mussten in den Vereinigten Staaten mehr als 3000 kleine Banken schließen. Es war die sogenannte „Savings and Loans“-Krise der 80er- und 90er-Jahre. Wenn sich die Welt in diesen Wochen um ihre Banken sorgt, dann hat das mehr mit dieser Krise zu tun als mit der großen Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008. Und die Schwierigkeiten sind jetzt noch nicht durchgestanden.

In der Finanzkrise war das Problem, dass Schuldner ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Jetzt haben die Banken ein ganz anderes Problem, ein ähnliches wie damals in den 80er-Jahren: Die Schuldner zahlen zwar ihre Zinsen und ihre Tilgung, aber dieses Geld reicht den Banken nicht mehr aus. Weil die Zinsen gestiegen sind.