Neue Anleihe : Aston Martin muss 12 Prozent Zins zahlen

Im neuen James Bond-Film „No Time to Die“, der im April in die Kinos kommen soll, wird wieder ein Aston-Martin-Sportwagen auf Hochtouren herumflitzen. In der Realität kämpft Aston Martin derzeit aber mit viel Gegenwind und kommt nur schwer voran. Zwar gelang es der britischen Sportwagenschmiede am Mittwoch, eine größere Anleihe zu plazieren, die ihr 150 Millionen Pfund frische Liquidität mit der Option auf weitere 100 Millionen Pfund einbringt. Doch der Preis ist hoch: Für die Haupttranche der Anleihe, die bis April 2022 läuft, musste Aston Martin einen Zinskupon von 12 Prozent pro Jahr anbieten. Die Bonitätsnote des Unternehmens wurde vor zwei Monaten von der Ratingagentur Moody’s nach einer gesenkten Gewinnprognose auf „B3“ herabgestuft – ein Wert in der riskanten Klasse. Die Ratingagentur S&P senkte am Mittwoch ihre Note auf „CCC+“, weitere Herabstufung nicht ausgeschlossen. Als Gründe nannte sie starke Liquiditätsabflüsse, Margendruck und die hohe Verschuldung. Diese habe die Obergrenze des dauerhaft Leistbaren erreicht.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Der Zins von 12 Prozent ist deutlich mehr, als andere Unternehmen dieser Risikoklasse derzeit zahlen müssen. Der Aktienkurs von Aston Martin fiel am Mittwoch im Handelsverlauf um 5 Prozent. Finanzvorstand Mark Wilson sagte, man erwarte wirtschaftlichen Gegenwind und fortgesetzte Unsicherheit. Er freue sich über die Stärkung der Liquidität durch die Anleihe. Im Juli hatte das gut hundert Jahre alte Unternehmer aus der Grafschaft Warwickshire seine Verkaufsprognose für dieses Geschäftsjahr von 7100 auf 6200 bis 6500 Wagen gesenkt. Außerdem erwartet es nur noch eine Gewinnmarge von 8 statt 13 Prozent. Hoffnung setzt Aston Martin auf ein neues Sport-Geländefahrzeug (SUV) mit Modellnamen DBX, das vor kurzem auf der Monterey Car Week vorgestellt wurde.