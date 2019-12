Aktualisiert am

Armin von Falkenhayn : „Schützt die Demokratie an der Börse!“

Armin von Falkenhayn Bild: Wonge Bergmann

Am Aktienmarkt läuft was schief, warnt Investmentbanker Armin von Falkenhayn. Binnen 20 Jahren ist jede dritte Firma von der Börse verschwunden. Das geht uns alle an.