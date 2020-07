Schuldenkrise : Argentinien bessert Angebot für Gläubiger nach

Argentinien hat das Umschuldungsangebot an seine Gläubiger aufgebessert. Präsident Alberto Fernandez sprach von einem „letzten Versuch“, der seinem Land maximale Anstrengungen abfordere. Zugleich setzte er eine Frist zur Annahme bis zum 4. August. Das südamerikanische Land kann seine Schulden nicht mehr bedienen und gilt seit Mai als zahlungsunfähig.

Es versucht ausländische Investoren, die Anleihen im Volumen von etwa 65 Milliarden Dollar halten, zu einem Verzicht auf einen erheblichen Teil ihrer Forderungen zu bewegen. Die Verhandlungen mit den Investoren waren in eine Sackgasse geraten, nachdem zwei Gruppen von Gläubigern stärkere Absicherungen eingefordert hatten.

Die Regierung in Buenos Aires reagierte nun mit dem Angebot, Bonds mit Anleihebedingungen aus dem Jahr 2005 in neue Papiere mit denselben Anleihekonditionen zu tauschen. Zudem umfasst das aufgebesserte Angebot unter anderem höhere Zinskupons. Scheitern die Gespräche, droht Argentinien den Zugang zu den internationalen Kreditmärkten zu verlieren und zudem ein langwieriger Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang.

Das Land, das schon neun Staatspleiten in seiner Geschichte zu verzeichnen hat, steckt in der Rezession und kämpft zudem mit den Folgen der Virus-Krise. Finanzminister Martin Guzman hatte im Mai erklärt, gerade in Virus-Zeiten könne Argentinien nicht weiterhin 20 Prozent seiner Staatseinnahmen für Zinszahlungen ausgeben. Das Land erwartet wegen der Corona-Folgen in diesem Jahr einen Wirtschaftseinbruch von rund zwölf Prozent. Die Inflationsrate betrug zuletzt mehr als 50 Prozent.

Der Internationale Währungsfonds hat die Schuldenlast des Landes als untragbar bezeichnet. Argentinien sitzt insgesamt auf 323 Milliarden Dollar Schulden (Stand Ende 2019). Das Land war bereits 2001/02 in die Staatspleite gerutscht, nachdem es seine Schulden nicht mehr bedient hatte. Danach hatte sich die Regierung mit den meisten Geldgebern auf einen Schuldenerlass und einen Umtausch von Anleihen geeinigt.

Mehrere Hedgefonds kauften die Bonds damals zu vergleichsweise günstigen Preisen auf, verweigerten aber einen Schuldenschnitt. Eine Einigung nach langjährigem Rechtsstreit machte letztlich den Weg für Argentinien frei, auf internationalen Kredit-Märkten wieder Fuß zu fassen. Doch dieser ist nun wieder bedroht. Seit Februar bedient Argentinien seine Schulden nicht mehr.

Die Ratingagenturen Standard & Poor`s und Fitch habe Argentinien schon als zahlungsunfähig eingestuft. Ein erstes Umschuldungsangebot hatten die Gläubiger abgelehnt. Für Bonds im Nominalwert von 65 Milliarden Dollar bot Argentinien an, die Zinsschuld um 62 Prozent und die Schulden um 5,4 Prozent zu senken, dafür sollen die Gläubiger drei Jahre warten, bevor das Land mit weiteren Rückzahlungen beginnen würde.