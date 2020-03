Amerikanische Tech-Aktien : Im Silicon Valley gibt’s die sichersten Renditen

Apple hat einen Börsenwert von 1,4 Billionen Dollar. Das Unternehmenslogo prangt an jedem Store wie in New York. Bild: AP

Am vergangenen Dienstag, als Apple seine Umsatzprognose für das laufende Quartal ersatzlos strich, ist etwas Bemerkenswertes passiert: Obwohl die Geschäfte des wertvollsten Konzerns der Welt vom grassierenden Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen werden, reagierten die Anleger nicht so verunsichert, wie bei Schreckensmeldungen oft üblich. Ein Index, von dem man es normalerweise am wenigsten erwartet hätte, hielt sich sogar standhaft im Plus. Und zwar der Nasdaq 100, in dem die wichtigsten amerikanischen Technologiekonzerne versammelt sind. Der Tech-Index zeigt sich robust, obwohl sein größtes Mitglied Apple Probleme bei Produktion und Absatz vermeldet hat – wie kann denn so etwas sein? „Das Segment verhielt sich in letzter Zeit gewissermaßen wie der sichere Hafen unter Aktienanlagen“, sagt Bernd Meyer, Chefanlagestratege von Berenberg. Weder vom Handelsstreit noch vom amerikanisch-iranischen Konflikt zu Jahresbeginn habe sich der Nasdaq 100 beeinträchtigt gezeigt.

Tech-Aktien als sichere Häfen?

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Es muss eine verrückte Welt sein, wenn Tech-Aktien, die gewisse Risiken bergen und mitunter stark schwanken, plötzlich als sicherer Hafen angesehen werden. Zwar werden Apple, Amazon & Co. nicht in einem Atemzug genannt mit Franken, Yen, Gold oder Bundesanleihen, die aufgrund ihrer hohen Sicherheit und relativ starken Wertstabilität als klassische Rückzugsorte in unsicheren Zeiten gelten. Doch grundsätzlich genießen die großen Tech-Konzerne unter Profi-Investoren eine so hohe Wertschätzung, dass sich eher vorsichtige Privatanleger doch sehr wundern müssen. Daran ändern auch zeitweilige Rückschläge wie am Freitag nichts, als die Börsenbarometer nachgaben aus Furcht davor, dass die Corona-Epidemie neben Apple auch anderen Konzernen schaden könnte.