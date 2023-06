Aktualisiert am

Apple will die Drei-Billionen-Dollar-Marke knacken

Der amerikanische Technologiekonzern ist an der Börse nach wie vor das Maß der Dinge. Nun geht er das nächste Ziel an: die Drei-Billionen-Dollar-Marke in der Marktkapitalisierung.

Im vergangenen Jahr haben Technologiewerte an den Aktienmärkten noch gehörig unter Druck gestanden. Inflation, höhere Zinsen sowie die wirtschaftliche Eintrübung hatten den Branchenvertretern zu schaffen gemacht. Im Jahr 2023 sieht es anders aus – zumindest bei Größen wie Apple.

Der Aktienkurs des Konzerns mit dem Apfel im Logo hat seit Anfang des Jahres ein Plus von rund 35 Prozent erzielt. Auf diese Weise hat die Marktkapitalisierung des amerikanischen Konzerns allein in diesem Jahr um rund 670 Milliarden Dollar zugelegt. Das nächste Ziel ist – für das schon heute wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt – die Drei-Billionen-Dollar- Marke.

Bei rund 2,7 Billionen Dollar ist Apple schon angekommen. Es dürfte wohl nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein – zumal der Erfolg insbesondere beim Verkauf von iPhones andauert. Apple konzentriert sich im Gegensatz zum großen Smartphone-Widersacher Samsung vornehmlich auf hochpreisige Smartphone-Modelle. Außerdem bietet das Unternehmen nicht ganz so viele verschiedene Typen an. Trotzdem hat Apple in den vergangenen Jahren nicht nur mit seinen hohen Margen überzeugt, sondern auch gemessen an der Anzahl der verkauften Smartphones aufgeholt.

Gefangen im „Apple-Universum“

Laut Canalys-Schätzungen schrumpfte der gesamte Smartphone-Markt im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 269,8 Millionen verkaufte Geräte. Dabei konnte Apple aber mit seinen iPhone-Modellen als einziger der Top 5 unter den Smartphone-Anbietern zulegen. Mit einem leichten Plus von 3 Prozent auf 58 Millionen Geräte beziehungsweise 21 Prozent Marktanteil landete der Konzern nur sehr knapp hinter Samsung mit seinen 60,3 Millionen verkauften Stück und einem Marktanteil von 22 Prozent.

Die schiere Zahl an verkauften Geräten, bringt für Apple einen enormen Vorteil mit. Die iPhone- oder iPad-User sind gewissermaßen im „Apple-Universum“ gefangen. Auf diese Weise kann der Konzern sein immer wichtiger werdendes Dienstleistungsgeschäft vorantreiben und Angebote wie Apple TV+ an den Kunden bringen. Auch das sofort nach der Auflegung sehr beliebte Apple-Sparbuch zeigt, welch großes Vertrauen Apple-Kunden in den Konzern haben.

Es sind solche und ähnliche Dienstleistungsangebote, die Apple in Verbindung mit der beliebten Hardware, starke Geschäftsergebnisse einbringen. Im zweiten Quartal (per Ende 1. April) des laufenden Fiskaljahres betrugen die konzernweiten Umsatzerlöse 94,8 Milliarden Dollar. Dies bedeutete zwar einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent, die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten in Höhe von 92,6 Milliarden Dollar wurden aber übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,52 Dollar ebenfalls oberhalb der Konsensschätzungen. Diese beliegen sich auf 43 Dollar.

Beim Ausblick auf das laufende dritte Quartal blieb Apple zwar leicht unter den Erwartungen des Marktes, allerdings kann der Konzern trotzdem zeigen, dass er mit dem schwierigen Marktumfeld gut zurechtkommt. Die schlimmsten Befürchtungen angesichts einer Konjunktureintrübung haben sich nicht eingestellt. Auch deshalb zeigt sich das Management weiter großzügig. Während das Aktienrückkaufprogramm um 90 Milliarden Dollar aufgestockt wird, steigt die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 24 Cents.

Auch Warren Buffett freut´s

Es sind auch solche Ausschüttungen, die den einstigen Apple-Skeptiker Warren Buffett vor Jahren zu einem Fan des Konzerns haben werden lassen. Der als Value-Investor bekannte Star in der Anlegergemeinde mied lange Zeit Technologiewerte. Apple änderte dies radikal. Ende März 2023 hielt Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway rund 5,8 Prozent aller Apple-Aktien. Diese kamen auf einen Wert von mehr als 160 Milliarden Dollar und machten fast 48 Prozent des gesamten Aktienportfolios von Berkshire aus.

Vom 5. Juni an steht nun wieder ein Apple-Ereignis an, das die Euphorie der Fangemeinde rund um den Konzern weiter anheizen könnte. Es ist wieder Zeit für Apple’s Worldwide Developers Conference (WWDC). Auch wenn den traditionell im Herbst anstehenden Vorstellungen der Hardware-Neuerungen in der breiten Öffentlichkeit sehr viel Aufmerksamkeit zukommt, sind die Entwicklungen rund um die Software auf den verschiedenen Apple-Geräte nicht weniger wichtig.

Die Börse mag Innovationen und Apple geizt seit Jahren nicht damit. Langfristig engagierte Anleger wissen um dieses Potential und ein Blick ins eigene Depot spiegelt es. Auf Dekadensicht konnte ein Anleger aus einer 10.000 Euro-Position bis heute mehr als 131.000 Euro erzielen. Dass Apple langfristig mit Wachstumsproblemen konfrontiert sein könnte, glaubt das Gros der Analysten nicht. Die Mehrheit rät unverändert zum Kauf.