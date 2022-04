Zinswende : „Anleihen sind zum Risiko geworden“

Börsenhändler in New York Bild: EPA

Es gibt Crashs, die Schlagzeilen machen. Und es gibt Crashs, die außer ein paar Profis niemand so wirklich mitbekommt, die aber trotzdem wehtun. Zu einem Kursabsturz der ersten Kategorie zählen beispielsweise die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers 2008 oder der Corona-Crash 2020: Selbst wer sich nur wenig für Finanzmärkte interessiert, dürfte sich an diese Ereignisse dann doch irgendwie erinnern können.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In die zweite Kategorie fällt dagegen der Kursabsturz, der sich seit Jahresanfang an den Anleihemärkten ereignet hat. In die Nachrichten geschafft hat es dieser Crash nicht. Und doch ist er auf seine ganz eigene Weise dramatisch. Anleger erleben in diesen Tagen eine Zäsur: Anleihen schützen nicht mehr. Dabei sind sie klassischerweise genau dafür gedacht. Aktien im Portfolio stehen für Renditechancen, aber eben auch für Risiko, Anleihen dagegen für Stabilität. Das gilt derzeit nicht. Ali Masarwah, Analyst der Fondsplattform Envestor, sagt: „Anleihen sind zum Risiko geworden.“