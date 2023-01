Wie 2023 für Anleihen anfängt : Folgt dem Neuemissionsfeuerwerk der Schock?

Main in Flammen, zumindest in der Silvesternacht. Bild: Michael Braunschädel

In den ersten Tagen des Jahres muss der Anleihemarkt gerade seine Aufnahmefähigkeit so richtig beweisen. Nach Zählung des Bankhauses Metzler nahmen Emittenten in der ersten Woche des Jahres 2023 gut 30 Milliarden Euro auf dem europäischen Anleihemarkt auf, deutlich mehr als vor einem Jahr. Da es auch in dieser Woche mit Emissionen wie etwa von der spanischen Bank Santander (5 Milliarden Euro) und der Energiekonzerne National Grid und Enel (je 1,75 Milliarden Euro) munter weiterging, spricht Metzler von einem „Neuemissions-Feuerwerk“.

Dass viele neue große Anleihen wie bunte Knaller hübsch verglühen, ohne am Anleihemarkt größere Einschläge zu verursachen, ist angesichts der Umstände eher nicht zu erwarten. Schließlich steckt den Anlegern das schlechteste Anleihejahr seit den 1940er-Jahren in den Knochen.