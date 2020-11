Unethische Anlagepolitik : Schweizer Notenbank im Kreuzfeuer

Im Kampf gegen einen zu starken Franken hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) enorm im Markt interveniert und gewaltige Devisenanlagen angehäuft. Sie summieren sich inzwischen auf 884 Milliarden Franken. Dieses Geld ist breit gestreut und zu 80 Prozent in Anleihen sowie zu 20 Prozent in Aktien angelegt – und sorgt für hohe Gewinne oder Verluste, je nachdem, wie sich die (Wechsel-)Kurse entwickeln. Im vergangenen Jahr stand unter dem Strich ein Überschuss von 49 Milliarden Franken. Das sind zwar nur Buchgewinne, aus denen im Handumdrehen wieder Verluste werden können. Trotzdem wecken sie die Begehrlichkeiten der Politik, zumal in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



Im Juni stimmte die große Kammer des Parlaments in Bern mehrheitlich für den Vorschlag eines Abgeordneten, die Einnahmen der SNB aus Negativzinsen künftig direkt in die Kassen der bedürftigen staatlichen Rentenversicherung (AHV) fließen zu lassen. Außerdem soll der Anteil der SNB-Gewinne, der via jährlicher Ausschüttungen an den Bund geht, künftig zwingend für den Abbau der Schulden aus der Corona-Krise verwendet werden. Ob die Beschlüsse auch von der kleinen Kammer des Parlaments getragen werden, ist offen. Aber sie deuten auf die wachsende Neigung der Politiker hin, Einfluss auf die Nationalbank zu nehmen und damit deren gesetzlich verankerte Unabhängigkeit zu unterminieren.