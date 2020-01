Angst um Kakaoernte : Schokolade wird teurer

Aktualisiert am

Sorgen um eine schlechte Ernte treiben den Kakaopreis an den Märkten. Zudem soll ein Preisaufschlag armen Kakao-Bauern helfen. Verbraucher müssen daher wohl mehr für die tägliche Tafel zahlen.

All die kleinen und großen Fans von Schokolade müssen tapfer sein. Ihre süße Leidenschaft dürfte teurer werden. Grund ist der steigende Kakaopreis – denn ohne Kakao keine Schokolade. Aktuell belasten Erntesorgen den Markt. Zudem haben die größten Kakaoproduzenten der Welt, Elfenbeinküste und Ghana, im Juli eine Prämie von 400 Dollar auf den Terminpreis des Agrarrohstoffs beschlossen. Sie wird für die Saison 2020/2021, also für die Kakaolieferung von Oktober an, gelten.

Das „Living-Income-Differential“soll die Einkommenssituation und Lebensqualität der Bauern und damit die Nachhaltigkeit des Kakaoanbaus verbessern. Die beiden westafrikanischen Staaten produzieren knapp zwei Drittel des gesamten Kakaos auf der Welt. Deutschland bezog im Jahr 2018 gut 60 Prozent seines Bedarfs an Rohkakao aus diesen Ländern (siehe Grafik).