Prognose der Analysten : Sind Aktiensplits gut für Aktionäre?

Steigt der Kurs einer Aktie sehr deutlich, dann sieht sie rein optisch schnell teuer aus. Vor allem Kleinanleger können sich dann nicht mehr so leicht an einem Unternehmen beteiligen – besonders, wenn sie ihre Risiken breit streuen möchten. Welcher private Investor könnte so einfach 325.000 Dollar aufbringen, um damit zudem nur ein einziges Wertpapier zu kaufen? So viel kostet derzeit eine Aktie von Berkshire Hathaway, der Investment-Holding des legendären Investors Warren Buffett, die damit das teuerste Dividendenpapier der Welt ist. Auch die Aktie des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt&Sprüngli zählt mit aktuell rund 81.000 Schweizer Franken zu dieser elitären Börsenliga.

Nach dem ersten kräftigen Kursrutsch zu Beginn der Corona-Pandemie haben sich viele Aktien inzwischen wieder deutlich im Kurs erholt. Vor allem Technologieaktien sind im Wert gestiegen und haben zuletzt sogar Kursrekorde verzeichnet. Der Kurs von Apple ist seit dem März-Tief um rund 140 Prozent auf am Donnerstag gut 500 Dollar gestiegen und hat den amerikanischen Technologieriesen mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Billionen Dollar zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Für die Aktie des amerikanischen Elektro-Autoherstellers Tesla ging es sogar um gut 500 Prozent auf etwa 2150 Dollar aufwärts.