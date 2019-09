Wackelige Aussichten : Wie attraktiv ist die Amazon-Aktie noch?

Einer der großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen besteht darin, dass die einen Gründe suchen, shoppen zu gehen, und die anderen, dies nicht zu tun. Nach meinem subjektiven Eindruck kann man Männern schon am Montag das Wochenende mit dem Satz vergraulen: „Wir müssen einkaufen. Du brauchst eine neue Hose!“ Die Aussicht, sich erst ins Auto oder in die S-Bahn und danach ins Park- und Kaufhausgetümmel zu stürzen, blieb und bleibt grauenvoll.

Ein Mann versprach Abhilfe und lieferte sie auch: Jeff Bezos. Mit Amazon ging für mich und alle anderen Leidensgenossen ein Traum in Erfüllung: Einkaufen ohne Gewühl, Lieferung ohne Parkplatzsuche, Samstage ohne Stress. Seit Amazon sind alle glücklich. Die eine Hälfte der Menschheit, weil sie weiter shoppen kann, die andere, weil sie genau dies nicht mehr tun muss, und beide, weil mehr entspannte gemeinsame Zeit bleibt.

Nach dieser Einleitung könnte man eine vorbehaltlos optimistische Besprechung der Aktie von Amazon erwarten. Leider ist es anders: Der Ausblick muss zurückhaltend ausfallen. Das zunächst am meisten ins Auge fallende Moment: Der Kurs von Amazon hat kürzlich den seit Anfang 2015 intakten Aufwärtstrend hinter sich gelassen. Zwar war dieser mit nur drei relevanten Auflagepunkten nicht unbedingt von allererster analytischer Güte.

Runter, rauf, runter

Aber immerhin begleitete er die Aktie von rund 300 Dollar bis zu ebenso runden 2050 Dollar und verdient deshalb schon einige Beachtung. Selbstverständlich muss nicht gleich eine lange Erfolgsgeschichte für immer zu Ende gehen, wenn ein solcher Trend bricht. Aber es gibt schon Gründe, warum ein solches Signal im Regelfall von Börsenbären mehr geschätzt wird als von Bullen.

Amazon.com -- -- (--) NASDAQ Schweiz OTC London Tradegate Xetra Lang & Schwarz Frankfurt Stuttgart Schweiz Schweiz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Ein weiterer Punkt, der die Zuversicht für die nächste Zeit in Grenzen halten muss, ergibt sich aus der Struktur einer typischen, mittel- bis langfristig angelegten Korrekturbewegung. Erfahrungsgemäß besteht diese – grob gesprochen – aus drei Phasen: runter, rauf, runter. Im Chart kann man schnell den Kursrückgang von 2050 auf rund 1350 Dollar in der ersten Jahreshälfte 2018 mit dem ersten „Runter“ assoziieren und die nachfolgende, bis zum Sommer 2019 anhaltende und die historischen Hochs fast wieder erreichende Erholung als zweiten Teil der Korrektur. Damit sollte nun das zweite „Runter“ anstehen oder schon begonnen haben. Idealerweise erreicht es in etwa das Tief des ersten Korrekturteils.

Bemerkenswerterweise passt ein weiterer technischer Aspekt gut zu dieser Einschätzung: Die Aktie von Amazon zeichnete seit Jahr und Tag eine erhebliche relative Stärke gegenüber dem sie beinhaltenden Nasdaq-100-Index aus. Sie stieg stets stärker und schneller und erholte sich nach Konsolidierungen meistens stärker und schneller als der Index. Doch damit ist es seit Juli 2019 vorbei.

Eine hoch gewichtete Aktie

Als beispielsweise der Nasdaq 100 am 26. Juli bei 8027 Punkten sein Allzeithoch erreichte, war der Kurs von Amazon schon auf dem absteigenden Ast. Auch die jüngste Erholung, die den Index Mitte September wieder auf 7975 Punkte zurückführte, ging an Amazon mehr oder weniger spurlos vorbei. Wenn aus relativer Stärke relative Schwäche wird, war dies bislang selten ein gutes Zeichen.

Mehr zum Thema 1/

Schließlich wird man auch die mittel- bis langfristige technische Situation des Nasdaq 100 selbst erwähnen müssen. Die hat sich zwar zuletzt etwas verbessert. Aber unverändert überwiegen Hinweise, die zu Vorsicht raten. Meine Einschätzung des Nasdaq 100 muss deshalb ähnlich verhalten wie Anfang Juni bleiben. Ein fallender Tech-Index dürfte aber gerade an einer so hoch gewichteten Aktie wie der von Amazon kaum spurlos vorübergehen.

Ich gehe deshalb davon aus, dass der Kurs von Amazon per Saldo nachgeben wird. Als mögliches Ziel bieten sich Kurse im Bereich der Tiefs von 2018 zwischen 1330 und 1370 Dollar an. Wie immer gilt: Natürlich kann es auch ganz anders kommen. Neue Hochs oberhalb von 2050 Dollar würden eine zuversichtlichen Einschätzung an ihre Stelle treten lassen. Aber wahrscheinlich ist eine solche Entwicklung derzeit nicht. Amazon muss man jetzt also nicht unbedingt im Depot haben. Aber man wird, bei aller wohlbegründeten Kritik, dort weiter partnerschaftsfördernd einkaufen können, doch eben auch bei Zalando und anderen.