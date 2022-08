Alternative Anlagen : Mit Hedgefonds den Markt schlagen

Das Maß aller Dinge für die Finanzwelt: Die New Yorker Börse an der Wall Street. Bild: dpa

Schwere Zeiten machen Vermögensverwalter durch, wenn sowohl am Aktien- als auch am Anleihemarkt die Kurse sinken. Das ist in der ersten Jahreshälfte der Fall gewesen, als Inflationsdruck, Zinswende und Ukrainekrieg den Märkten zugesetzt haben. Inzwischen ist wieder eine Divergenz zwischen Aktien- und Anleihemarkt zu beobachten: Sinken an einem Markt die Kurse, schichten die Anleger die Mittel in den anderen um.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.



Trotzdem setzt der Frankfurter Vermögensverwalter Prime Capital, der mit 120 Mitarbeitern für in­stitutionelle Kunden wie Versicherer oder Pensionsfonds 4,3 Milliarden Euro verwaltet, auch weiterhin auf Strategien, die möglichst unabhängig von der Entwicklung am Gesamtmarkt sind. Knapp 1 Milliarde Euro liegen in den beiden Dach-Hedgefonds, die mit einer jährlichen Rendite von 7 Prozent locken. Flaggschiff ist der PCAM Blue Chip, der in dem bislang schwierigen Jahr eine positive Rendite von 4,7 Prozent aufweist.