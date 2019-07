Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel Aktientrend Familie : Reich werden mit Familienunternehmen

Familienunternehmen werden schneller reich, sagt der Internationale Währungsfonds. Davon können auch die Investoren profitieren – besonders in Krisenzeiten.

In Unternehmen, in denen die Eigentümerfamilien auch bei der Geschäftsführung ein Wörtchen mitzureden haben, läuft es oft rund. Das gefällt vielen Vermögensverwaltern und Investoren. Bild: F.A.S.

Nichts geht über die Familie. So schlicht könnte man einen der großen Trends der Aktienanlage zusammenfassen. Tatsächlich befinden sich Unternehmen, deren Geschicke von Eigentümerfamilien gelenkt oder zumindest kontrolliert werden, schon seit längerem im Fokus von Investoren. Darunter sind auch viele bekannte Firmen wie Sixt, Fielmann, BMW oder SAP.

Inge Kloepfer Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

„Familienunternehmen sind ertragsstark, sicherheitsbewusst, und ihre Aktienkurse entwickeln sich besser als der Markt“, sagt Vermögensverwalter Michael Scholtis, Vorstandsmitglied der Plutos Vermögensberatung. „Besonders in Krisenzeiten sind Familienunternehmen interessant.“ Scholtis ist überzeugt, dass Familienunternehmen dank ihrer langfristigen Denkweise oft widerstandsfähiger sind und in schwierigen Marktphasen flexibler reagieren können als so mancher Konzern.