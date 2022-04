Aktienrückkäufe : Warum Unternehmen ihre eigenen Aktien kaufen

Eigentlich gehen Unternehmen an die Börse, um Kapital aufzunehmen. Doch nun haben sie jede Menge Geld zu viel und kaufen dafür Aktien zurück. Das ist gut so.

Was ist das Gegenteil eines Börsengangs? Im Deutschen gibt es dafür gar kein passendes Wort. Börsenabgang? Rückzug vielleicht? Im Englischen: Delisting. Seit Jahren gibt es in Deutschland mehr Delistings als Börsengänge. Derzeit kommt aber noch ein weiterer verblüffender Vorgang hinzu: Die Börse wird nicht nur als Geldquelle für Unternehmen nicht mehr gebraucht. Die Unternehmen geben ihr an der Börse eingenommenes Kapital sogar wieder zurück. Sie wissen einfach nicht mehr, was sie mit dem vielen Geld anfangen sollen.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Um 122 Prozent auf 170 Milliarden Euro sind die Gewinne der Dax-Unternehmen im Jahr 2021 gestiegen, hat das Beratungsunternehmen EY zusammengetragen. Sogar gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 betrug das Plus noch stolze 62 Prozent. Während die Gewinne in die Höhe schossen, stiegen zum Beispiel die Ausgaben für Forschung und Entwicklung nur um 5 Prozent. Auch die Zahl der Mitarbeiter legte bei Weitem nicht in dem Maße zu wie die Gewinne. Folglich sitzen die Dax-Konzerne auf einem Berg von Geld. Ein Zustand, den amerikanische Unternehmen, insbesondere aus der Tech-Branche, schon länger kennen.