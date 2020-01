Aktienrückkäufe : Die Börse auf den Kopf gestellt

New York: Der Händler Andrew Silverman spricht während seiner Arbeit auf dem Parkett der Börse in ein Headset. Bild: dpa

Bemerkenswerte Daten über den Kapitalmarkt in Amerika legen den Schluss nahe, dass seit vielen Jahren einiges ganz im Gegensatz zu dem verläuft, was wir über die Börse zu wissen glauben. Unternehmen begeben Aktien, um mit dem Geld der Anleger in neue Ideen und Geschäfte zu investieren. Das steht jedenfalls im Lehrbuch. Die Aktionäre handeln dann Tag für Tag mit den börsennotierten Unternehmensanteilen, so dass der Preis begehrter Aktien steigt und der von weniger beliebten Wertpapieren sinkt. In der Praxis jedoch kaufen die Unternehmen die meisten ihrer Aktien selbst. Und anders als im Lehrbuch geht die Nachfrage nach Anteilen börsennotierter Gesellschaften kaum von Anlegern aus.

Laut einer aktuellen Schätzung haben amerikanische Unternehmen zwischen 2009 und 2019 Aktien im Volumen von 4000 Milliarden Dollar erworben, während amerikanische Profi-Investoren und Privatanleger im gleichen Zeitraum mehr Aktien verkauften als kauften. Gemessen wurden hier Nettopositionen, also Käufe abzüglich Verkäufe. Die Nettoposten der Investoren und Anleger waren demnach jeweils negativ. Lediglich die Aktiennachfrage ausländischer Investoren bewegte sich knapp über der Nulllinie. Auch in Europa sind Rückkäufe eigener Aktien durch börsennotierte Unternehmen an der Tagesordnung, doch spielen sie gemessen am Marktwert eine weniger dominante Rolle.

Steuererleichterungen erhöhen Spielraum für Rückkäufe

Wie kommt es, dass Aktiengesellschaften in einem großen und führenden Kapitalmarkt wie den Vereinigen Staaten die Verhältnisse an der Börse so gründlich auf den Kopf stellen? Auf den ersten Blick bieten sich die im Anschluss an die Finanzkrise niedrigen Zinsen an, dank derer Unternehmen sich billig verschulden konnten und können. So ist das Volumen ausstehender Anleihen etwa um das Zweieinhalbfache gestiegen, wobei amerikanische Unternehmen einen großen Teil des aufgenommenen Geldes in den Rückkauf eigener Aktien steckten. Auch Steuererleichterungen dürften den Spielraum für Rückkäufe erhöht haben, ebenso die an der Börse beliebten internationalen Bilanzregeln, nach denen Unternehmen Käufe eigener Anteile sogar ohne Verlust verbuchen dürfen. Dabei ist es ungesund, Aktienfinanzierung durch Schulden zu ersetzen. So sind bei vielen börsennotierten amerikanischen Unternehmen die Schulden sogar über den Wert des physischen Vermögens gestiegen.

Die tiefere Ursache der Dominanz von Aktienrückkäufen jedoch könnte an einem Problem liegen, unter dem reife Industriegesellschaften leiden, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Weil die Bevölkerung altert und stagniert, sinkt der Bedarf an Risikokapital für Innovationen und Zukunftsinvestitionen. Unternehmen sitzen offenbar auf mehr Geld, als sie sinnvoll investieren können, und lassen das aus ihrer Sicht überflüssige Kapital durch Aktienrückkäufe lieber unauffällig an die Anleger zurückfließen. Das deutet darauf hin, dass der Aktienmarkt nur begrenzt als Alternative für festverzinsliche Geldanlagen dienen kann.

Selbst Pioniere wie der Technologiekonzern Apple machen in großem Stil von diesem Instrument Gebrauch. Zunächst dürfen sich Aktionäre darüber freuen, dass die Kurse durch Kaufaktionen steigen. Anders als im Fall von Dividenden, die zu einem festgelegten Zeitpunkt zufließen, können sie dank Rückkaufprogrammen zudem selbst entscheiden, wann sie den entstandenen Gewinn realisieren und versteuern. Nachhaltig ist die Entwicklung jedoch nicht, denn Wert für Aktionäre und die Volkswirtschaft entsteht nur, wenn Unternehmen neue Ideen entwickeln und neue Märkte erobern. Zahlen Unternehmen ihre Aktionäre mit billigem Geld aus, können die Anleger sich von ihren Kursgewinnen immer weniger kaufen.

In den reifen Industriegesellschaften herrscht offenbar ein Überfluss an Kapital, das eine Anlage sucht. Dem Überfluss steht ein wachsender Mangel an jungen und motivierten Unternehmern und Arbeitskräften gegenüber, die Kapital verwenden könnten, um Ideen zu verwirklichen und eine Existenz aufzubauen. Gut möglich, dass sich vor diesem Hintergrund sogar traditionelle ökonomische Präferenzen ändern. In einer jungen Gesellschaft mit wachsender Wirtschaft können Kapitalgeber hohe Preise für langfristig zur Verfügung gestelltes Geld verlangen. In einer schrumpfenden Wirtschaft dagegen ist es kaum möglich, die Kaufkraft langfristig geparkter Vermögen zu sichern.

Kapitalgeber müssen sogar immer öfter negative Zinsen akzeptieren, wenn sie sich eine nominale Rückzahlung der angelegten Summe zusichern lassen. Anders ist das derzeit allenfalls in Schwellenländern, deren Volkswirtschaften noch wachsen. Es passt also ins Bild, dass Aktienrückkäufe an den Börsen dieser aufstrebenden Regionen eine deutlich geringere Rolle spielen als in Amerika und Europa.