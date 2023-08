Der Stadtstaat Singapur, so ist es überall zu lesen, ist so groß wie Hamburg. Und auf der Nassim Road ist es dann auch fast so schön wie an Hamburgs Elbchaussee, wo ebenfalls das Geld zu Hause ist. Allerdings dürften sich die prächtigen Villen in Singapur auf ein Vielfaches des Häuserwerts in Hamburg addieren – und das, obwohl die teuerste Straße in der teuersten Stadt der Welt gerade einmal 140 Meter lang ist.

Hendrik Ankenbrand Korrespondent für Südostasien, Australien und Neuseeland mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge

Der neue Mieter dort drüben, sagt der Makler und zeigt auf ein palastartiges Gebäude, zahle 250.000 Singapur-Dollar (170.400 Euro) – im Monat. Es soll sich um einen der schwerreichen Chinesen, handeln, die nun in Scharen nach Singapur fliehen, seit ihnen in der Heimat der Wind aus Peking scharf ins Gesicht bläst.