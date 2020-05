Aktienmarkt : Die Investoren werden pessimistisch

Es hätte ja auch eine schöne Börsenwoche werden können. Der Dax war aus der Vorwoche mit einem Stand von fast 11.000 Punkten gegangen und der amerikanische S&P-500-Index nahe an 3000 Punkten. Da schien die Welt noch in Ordnung zu kommen.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Seither ging es abwärts. Bis Dienstagabend europäischer Zeit zeigten sich die Märkte noch unentschlossen, dann kam der Wendepunkt. Der Immunologe und Präsidentenberater Anthony Fauci hatte Hoffnungen zerstreut, dass es schon bald einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben werde und auch die Fed vor einer vorschnellen Wiedereröffnung der Wirtschaft gewarnt. Schon vorher hatte es Warnungen gegeben, doch seitdem jagen diese sich.

Goldman-Sachs-Stratege David Kostin setzte ein Kursziel für den S&P-500 von 2400 Punkten, nicht nur weil die Auswirkungen der Pandemie unterschätzt würden, sondern auch weil die Aktienrückkäufe um die Hälfte sinken würden. Tobias Levkovich, Chefstratege der Citigroup folgte: Es gebe schon seit sechs Wochen keinen Grund mehr für einen Bullenmarkt. Selbst das Motto „TINA” (There is no alternative to stocks) stellte er angesichts von Dividendenkürzungen in Frage. Zudem kauften zu viele ausländische Anleger, die bei Turbulenzen erfahrungsgemäß rasch das Weite suchten.

Bewertungen wie 1999

Den Analysten folgten die Investoren: Der bekannte Hedgefonds-Manager Stan Druckenmiller bezeichnete die oft beschworene v-förmige, rasche Erholung als „Fantasievorstellung“ und Berufskollege David Tepper sagte, Aktien seien seit 1999 nicht mehr so überbewertet gewesen wie jetzt. Manche Bewertungen seien verrückt (nuts). Noch Ende März hatte Tepper vorsichtig zugekauft.

Bill Miller, renommierter Portfoliomanager von Legg Mason, sieht zwar keine dramatische Überbewertung. Die Kaufgelegenheit, die es Mitte März gegeben habe, sei aber passé, eine Konsolidierung angemessen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Und so ging es weiter. Amerikas Notenbankchef Jerome Powell, sprach am Mittwoch davon, dass ein signifikantes Abwärtsrisiko für die Wirtschaft bestehe. „Diese Wortwahl ist sehr, sehr negativ", sagte Kenny Polcari, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Slatestone.

Die Attacke des Präsidenten

Dass dann obendrein Amerikas Präsident Donald Trump weiter Stimmung gegen China macht und dem Land vorwirft, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben, ist auch nicht eben hilfreich, weckt es doch wieder Sorgen um einen neuerliches Aufflammen des chinesisch-amerikanischen Dauer-(Handels-)Konflikts. Wie es in dieser Woche heiß, denkt die chinesische Regierung angeblich über eine Nachverhandlung des Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten nach.

Aber China ist nicht der einzige Schuldige. Auf die warnenden Äußerungen der Investoren reagierte der Präsident mit Attacke. Man müsse immer bedenken, dass diese sogenannten reichen Leute gegen den Markt wetteten und damit eine Menge Geld verdienten, twitterte der Präsident. Dann äußerten sie sich positiv, bekämen Aufmerksamkeit und verdienten mehr mit steigenden Kursen.