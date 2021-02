Aktualisiert am

Schwankungen am Aktienmarkt : Höhenflug von Gamestop vorerst beendet

Den Höhenflug bei Gamestop haben Anleger gerne mitgenommen – jetzt fällt das Wertpapier wieder stark. Schon zu Wochenbeginn hatte die Aktie an Wert verloren. Nach langem Aufwärtstrend geht es sogar bei Silber wieder nach unten.

Der spektakuläre Höhenflug von Gamestop geht vorerst zu Ende. Die zuletzt so aktiven Investoren traten heute voll auf die Bremse – die Aktien des amerikanischen Videospielehändlers fielen an der Wall Street um weitere 25 Prozent, nachdem sie bereits zum Wochenauftakt in den Vereinigten Staaten um gut 30 Prozent eingebrochen waren.

Ähnlich erging des den Titeln von AMC, die zuletzt ebenfalls kräftig zugelegt hatten. Die Papiere der Kinokette rutschten um 38 Prozent ab. „Die ganze Unterstützung und der Hype scheinen nachzulassen“, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses Avatrade. In den vergangenen Wochen hatten Kleinanleger mit konzertierten Käufen Hedgefonds zur Auflösung von Wetten auf den Verfall des Gamestop-Kurses gezwungen.

Auch bei Silber machten Anleger Kasse und drückten den Preis des Edelmetalls acht Prozent ins Minus auf 26,68 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), nachdem es am Montag ein Acht-Jahres-Hoch von 30,03 Dollar erreicht hatte. Ähnlich wie bei Gamestop sei es in den einschlägigen Anleger-Foren im Internet recht ruhig, fügte Aslam hinzu.

Vor diesem Hintergrund flogen auch die Aktien von Silberminen-Betreibern aus den Depots. Die Papiere von Fresnillo fielen in London um knapp fünf Prozent, die von Hochschild um zehn Prozent. An der Wall Street gaben Konkurrenten wie Pan American Silver, Fortuna Silver und Coeur zwischen elf und 18 Prozent nach.