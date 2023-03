Die weiterhin (zu hohen) Inflationsraten, die Leitzinserhöhungsdiskussionen und die inversen Zinsstrukturkurven zeigen Wirkung. Verdeutlicht wird das mit den Problemen bei ausgewählten Finanzwerten, der Unruhe im Immobiliensektor mit Dividendenausfällen, der nicht beendeten Marktbereinigung in der Kryptoindustrie und der Diskussion über Refinanzierungsprobleme in der Start-up-Szene. Als Konsequenz überrascht es nicht, dass sich in Europa die Marktbreite – also die isolierte technische Lage der Einzelaktien – nach gut fünf Monaten mit Verbesserungen zuletzt verschlechtert hat.

Als erste Konsequenz haben viele Indizes wie der Euro Stoxx 50, der CAC 40 und der Dax ihre seit Oktober 2022 bestehenden Aufwärtstrends mit Gewinnmitnahmesignalen in Konsolidierungen. In diesem Zusammenhang sollten zur Qualitätsverbesserung eines Portfolios Aktien mit technischen Eintrübungen oder neuen Verkaufssignalen zur Liquiditätsbeschaffung benutzt werden. Neben den zuletzt vorgestellten Titeln sind weitere Beispiel die niederländische Adyen (Euro-Stoxx- 50-Titel), der Duft- und Geschmacksstoffe-Hersteller Symrise (Dax-40-Wert), Hellofresh (M-Dax-50-Titel), der Netzwerk- und Kommunikationsanbieter Adtran Holdings (Tec-Dax-Titel) sowie der Biotechnologie-Titel Stratec (Aktie aus dem S-Dax).