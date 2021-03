Aktienmarkt : Der Technologie-Boom setzt sich fort

Die Corona-Flaute sorgte für Zweifel am Börsenboom, der vom Technologiebereich getragen wurde. In diesem Jahr ist jedoch mit einer Fortsetzung der Aufwärtsdynamik zu rechnen – auch durch die Industrie.

Nicht nur am Dax ist der Hausse-Zyklus zu beobachten – auch in den Vereinitgten Staaten an der Wall Street. Bild: AP

Seit März 2009 läuft an den internationalen Aktienmärkten unter Führung der Wall Street ein technischer Hausse-Zyklus. Hierbei bewegen sich die wichtigen Aktienindizes – nur unterbrochen durch mittelfristige technische Pausen – über viele Jahre hinweg nach oben. Die „Corona-Baisse“ von Februar/März 2020 hatte – mit den hohen Kursverlusten in nur wenigen Wochen – diesen Hausse-Zyklus zwar kurzfristig in Frage gestellt. Jedoch ist mit dem Rückenwind der ultralockeren Geldpolitik vieler Notenbanken und den zum Teil sehr umfangreichen Konjunkturpaketen vieler Regierungen die Erwartung an einen Konjunkturaufschwung in der Nach-Corona-Zeit verbunden. Die damit einhergehenden Ertragserwartungen bei vielen Unternehmen in Kombination mit dem strukturellen Wachstum im Technologie-Bereich hat für eine Wiederaufnahme dieses technischen Hausse-Zyklus gesorgt.

Im Index S&P 500 signalisiert die gute technische Gesamtlage an der Wall Street jetzt ein technisches Kurspotential bis 4200 Punkte im Jahr 2021. Da im Nikkei 225 nach dem Kursanstieg der vergangenen Monate ein überkaufte Lage vorliegt, bleibt es beim technischen Kursziel von 31.000 Punkten für das laufende Jahr. Der Euro Stoxx 50 arbeitet am nachhaltigen Sprung über die sechsjährige Widerstandszone. Der Dax hat mit einem übergeordneten Investment-Kaufsignal die mehrjährige Widerstandszone überwunden und befindet sich auf dem technischen Weg zur Kursetablierung deutlich oberhalb von 15.000 Punkten im Jahr 2021.