Prognose : Die Märkte bleiben unruhig

In diesen Tagen sind Aktienmärkte vor allem von einem Trend gekennzeichnet – von stark schwankenden Kursen. Die steigenden Zinsen, die hohe Inflation und die Konjunktursorgen verursachen heftige Ausschläge auf dem Parkett sowohl nach oben als auch nach unten. „Nach dem ,Annus horribilis' 2022 erwarten wir 2023 den Tiefpunkt der Wirtschaftsentwicklung“, sagt der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, Moritz Kraemer, anlässlich der Vorstellung des Kapitalmarktausblicks für das kommende Jahr. Die Analysten der größten deutschen Landesbank sagen dem Aktienmarkt für 2023 eine zunächst weiter schwierige Phase voraus. Seit Jahresbeginn hätten einzelne Märkte ein Fünftel ihres Wertes verloren. Weitere Kursrückgänge seien wahrscheinlich.

Denn die Analysten erwarten bei den Unternehmen weitere Gewinnwarnungen. Aktuell basierten noch viele Bewertungen auf allzu hohen Gewinnerwartungen. Beim deutschen Leitindex Dax rechnen die Finanzfachleute bis Ende Juni 2023 mit einem weiteren Rückgang auf 13.000 Punkte und einer dann möglichen einsetzenden Erholung. Ende 2023 stehe der Dax dann bei 15.500 Punkten.

Die Baisse an den Aktienmärkten sei begleitet von einer Krise der Wachstumstitel. „Im Gegenzug waren ‚Value‘-Sektoren wie Energie en vogue. Dieser Trend dürfte noch nicht vorbei sein.“ Insbesondere in den Sektoren Banken, Automobil und Versorger sehen die Aktien-Fachleute der Bank Potential. „Im Jahresverlauf 2023 dürften dann auch zyklische Sektoren wie Industrie oder Chemie wieder an Bedeutung gewinnen“, heißt es weiter. Auch die Papiere der Techwerte von Alphabet (vormals Google), Meta oder auch Amazon stehen aktuell unter Druck. Doch an deren jeweils herausragenden Marktstellungen in ihren Segmenten Onlinewerbung, Onlinehandel und Cloudcomputing ändere das nichts. „Cloudlösungen werden jetzt in der drohenden Rezession zur Kostensenkung genutzt, und in der noch nicht absehbaren, aber sicher kommenden Wirtschaftserholung kommt kein Werbetreibender an deren Reichweite vorbei.“ Den Kursen an der Wall Street trauen die LBBW-Fachleute auch nicht richtig. Denn die Wall Street sei sogar noch höher bewertet als im langjährigen Mittel. Den amerikanischen Index S&P 500 sehen die Experten im Juni kommenden Jahres bei 3600 Punkten und dann ansteigend auf 4250 Punkte am Ende des Jahres 2023.

Beim Edelmetall Gold, das immer als Krisenwährung gepriesen worden ist, wird von den Finanzfachleuten von einem weiteren Preisrückgang ausgegangen. Seit Beginn des Ukrainekrieges hatten Anlagen in Gold ordentlich an Wert verloren. Dies spricht nicht gerade für die Krisenfestigkeit des Edelmetalls. Nach einem deutlichen Anstieg zu Beginn des Konfliktes ist der Preis wieder deutlich gesunken. Für Mitte 2023 erwarten die LBBW-Analysten einen Preis je Feinunze Gold von 1650 US-Dollar.