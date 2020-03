Aktienmärkte : Hoffnungen für den Wochenbeginn

An den deutschen Börsen stehen die Zeichen am Montag auf Erholung. Geholfen hat die chinesische Zentralbank.

Was wohl die neue Börsenwoche bringen wird? Die vergangene brachte – man höre und staune – einen Zugewinn des Dax von fast 8 Prozent und damit das erste Plus seit sieben Wochen überhaupt! Zugegebenermaßen war die Schwankungsbreite mit 12,5 Prozentpunkten ziemlich heftig, aber man ist ja schon mit kleinen Dingen zufrieden.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Jedenfalls stehen die Zeichen am Montag erst einmal gut. Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wird der Dax gut behauptet in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag knapp drei Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 9635 Punkte und damit in etwa auf den Schlussstand vom Freitag. Seitdem hat sich die Stimmung verbessert und die Indikation der Deutschen Bank weist sogar auf einen festen Beginn mit einem Plus von mehr als 1 Prozent hin.

Auch von der japanischen Börse lässt man sich nicht entmutigen. Der Nikkei-Index verliert knapp 3 Prozent, weil man befürchtet, in Tokio könnte die wirtschaftliche Aktivität angesichts eines deutlichen Anstiegs der Infektionen eingestellt werden. Der marktbreite Topix-Index, der sich in den vergangenen Tagen stets etwas besser gehalten hatte als der Nikkei, verliert sogar etwas stärker.

Dax - 3 Monate DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citigroup BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Denn die chinesischen Märkte, die ebenfalls schwach gestartet waren, tendierten seitdem deutlich erholt, nachdem die People’s Bank of China ihre Geldpolitik noch ein wenig weiter lockerte und dem Bankensystem 50 Milliarden Yuan zuführte und den Zinssatz für diese Art von Krediten um 0,2 Prozentpunkte senkte. Dies war mithin die deutlichste Senkung seit 2015.

Das führte auch zu einer Richtungsänderung im Terminhandel auf den amerikanischen Aktienmarkt. Hatten die Kontrakte zuvor ein Minus von 3 Prozent angezeigt, so lasen diese jetzt ein Plus von 1,2 Prozent erwarten.

Man sieht also: Das Ganze ist noch ziemlich wackelig, aber das ist kein Grund die Hoffnung fahren zu lassen. „Das Augenmerk der Börsianer wird diese Woche auf der Frage liegen, ob der Boden auch ohne neue Hilfspakete hält", schreibt Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Denn in dieser Woche müssten die Märkte wohl ohne große neue Hilfsmaßnahmen von Regierungen und Notenbanken auskommen. Nach dem Einbruch des Ifo-Index in der vergangenen Woche, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft widerspiegelt, rechnen Experten am Montag mit einem ähnlich starken Rückgang des europäischen Geschäftsklima-Index.

BRENT -- -- (--) Deutsche Bank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Bewegung ist unterdessen am Ölmarkt zu verzeichnen. Der Preis für Brent auf weniger als 27 Dollar je Barrel gefallen und für amerikanisches Leitöl WTI nähert er sich allmählich der Marke von 20 Dollar. Daran haben auch die ganzen Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus teil. So langsam werde die Ölproduktion für viele Nationen unrentabel, schreibt Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin der Swissquote Bank.

Das sei für Saudi-Arabien im Konflikt mit Russland vorteilhaft, da die Araber die billigsten Produzenten seien. Damit stiege die Wahrscheinlichkeit, dass Russland nachgeben werde. Es seien auch Gerüchte im Umlauf, wonach die Vereinigten Staaten mit Saudi-Arabien ein Übereinkommen erreichen wollen, dass das Land die OPEC verlässt. Jedenfalls haben sich die Märkte schon wieder für einen Anstieg des Ölpreises positioniert.