Aktienkurs bricht ein : Tesla macht wieder Verlust

Tesla hat mit seinen am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen enttäuscht. Der amerikanische Elektroautohersteller meldete für die vergangenen drei Monate einen deutlich höheren Verlust als erwartet, und der Aktienkurs fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als zehn Prozent. Die Tesla-Aktie hatte in diesem Jahr bereits deutlich an Wert verloren, sich aber in den vergangenen Wochen wieder etwas erholt.

Insgesamt meldete Tesla für das zweite Quartal einen Nettoverlust von 408 Millionen Dollar, wovon 117 Millionen Dollar mit Restrukturierungsaufwendungen erklärt wurden. Der Verlust je Aktie lag bei 1,12 Dollar, Analysten hatten nur mit einem Verlust von 40 Cent gerechnet. Im ersten Quartal hatte Tesla einen Nettoverlust von insgesamt 702 Millionen Dollar ausgewiesen. Davor hatte es allerdings zwei profitable Quartale gegeben, und Vorstandschef Elon Musk hatte in Aussicht gestellt, Tesla werde von nun an dauerhaft Gewinne ausweisen.

Analysten zweifeln an Teslas Versprechen

Musk verspricht auch jetzt wieder eine Erholung. In einem Brief an die Aktionäre schreibt er, Tesla nehme sich für das dritte Quartal vor, wieder einen Gewinn auszuweisen, wobei er einschränkend sagte, der Schwerpunkt liege auf anderen Dingen, etwa dem Wachstum der Verkaufsmengen und einer Ausweitung der Produktionskapazität. Musk blieb weiter bei dem Ziel, in diesem Jahr insgesamt zwischen 360.000 und 400.000 Fahrzeuge auszuliefern. Viele Analysten haben Zweifel angemeldet, ob Tesla dies schaffen kann.

Nach Angaben von Musk macht Tesla weiter Fortschritte beim Aufstocken seiner Kapazitäten und liegt im Plan, in seinem gerade im Bau befindlichen neuen Werk in Schanghai noch vor Ende des Jahres mit der Produktion zu beginnen. Weiter sagte er, Tesla wolle seine Bemühungen „beschleunigen“, auch in Europa eine Produktionsstätte zu errichten, und eine Entscheidung über den Standort könnte es in den kommenden Quartalen geben. Im vergangenen Jahr hat Musk schon einmal getwittert, dass Deutschland seine bevorzugte Wahl für ein Werk in Europa sei, und es wurde publik, dass Politiker aus mehreren Regionen Kontakte zu Tesla aufgenommen haben.