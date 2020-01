Aktienkäufe in Europa : Gemischte Erfahrungen mit Börsen-Steuern

Her mit dem Geld: Frankreichs Präsident Macron rechtfertigt bei einer Rede an der französischen Universität Sorbonne seine Finanztransaktionssteuer. Bild: EPA

In der Bevölkerung ist sie populär, in der Finanzwirtschaft naturgemäß nicht: Besonders seit der Finanzkrise, in der Banken vom Steuerzahler gerettet wurden, hat die Forderung nach einer Finanzmarkt-Transaktionssteuer Auftrieb bekommen. Sie knüpft an die alte Idee des amerikanischen Ökonomen James Tobin an, der mit einer internationalen Steuer Devisenspekulationen bekämpfen wollte, um die Währungsschwankungen einzugrenzen.

In Deutschland hat zuletzt Bundesfinanzminister Olaf Scholz einen neuen Vorstoß gewagt, und er hofft, nicht allein zu bleiben. Auf Ebene der Europäischen Union wird seit 2011 über eine Finanztransaktionssteuer (FTT) verhandelt. Weil sich dafür keine Mehrheit gefunden hat, setzten zehn Staaten im Rahmen der „vertieften Zusammenarbeit“ auf eine Verständigung. Doch auch der Konsens in der kleineren Gruppe ist in Frage gestellt, weil Österreich vor wenigen Tagen Ablehnung signalisierte. Auch im CDU-Wirtschaftsrat mauert man. Im vergangenen Sommer kam schon Widerstand aus Spanien.