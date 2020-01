Blick zurück nach vorn : Was uns das Aktienjahr 2020 verheißt

Vor einem Blick nach vorn ist es nicht selten ratsam, erst einmal einen Blick zurück zu werfen. Schließlich trägt die Vergangenheit oft erstaunlich viele Informationen, die sehr hilfreich für den Versuch sein können, der Zukunft ihre Geheimnisse wenigstens partiell zu entreißen. Dies gilt insbesondere für die zurückliegenden zwölf Monate und insbesondere für meine Disziplin, die technische Analyse. Gehen wir es also an:

Ende 2018 hatte sich ein Potpourri zusammengebraut, das ich während meiner nun fast 30 Jahre währenden Berufszeit fast noch nie erlebt habe. Alles, was die technische Analyse in meinen Augen damals auffahren konnte, war, um es vorsichtig auszudrücken, nicht unbedingt das, wovon ein Optimist träumen sollte. Es wimmelte bei allen wesentlichen Charts hierzulande, in Europa und an Wall Street nur so von gebrochenen langfristigen Aufwärtstrends, etablierten Abwärtstrends und auf erhebliche Schwäche hinweisende „negativen Divergenzen“ bei entscheidenden Indikatoren. Darüber hinaus war die Stimmung bemerkenswert zuversichtlich und nicht zuletzt signalisierten die Elliott-Wellen in der Mehrzahl ihrer wahrscheinlichen Zählungen das Ende einer seit 2009 währenden Hausse und den Beginn von irgendetwas Neuem, das nicht unbedingt als besonderes Glanzstück für Dax, Dow & Co. in die Geschichte eingegangen wäre. Unterm Strich blickte ich damals auf ein analytisches Horrorkabinett für Bullen und ein Paradies für Bären. Mein Ausblick auf 2019 fiel entsprechend unangenehm aus.