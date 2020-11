Reform an der Börse : Alle Macht dem Dax

Das Rennen ist eröffnet. Im September 2021 sind zehn weitere Dax-Plätze zu vergeben. Nach aktuellem Stand würden neu aufgenommen (in Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit): Airbus, Symrise, Zalando, Sartorius, Qiagen, LEG Immobilien, Brenntag, Siemens Healthineers, Hannnover Rück und Hello Fresh. Die Liste zeigt: An der Deutschen Börse liegen keine Schwergewichte tief vergraben, die jetzt für die Anleger gehoben werden. Es sind oft ordentliche Mittelständler mit ein paar Tausend Mitarbeitern. Mehr gibt der deutsche Aktienmarkt einfach nicht her.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Der Dax wird künftig 94 Prozent der Börsenwerte in Deutschland verkörpern. Eine solche Ballung im Index ist einzigartig. In Japan machen die 225 (!) Werte des Nikkei 60 Prozent des Gesamtmarktes aus. In Amerika die 500 Werte im S&P 500 etwa 88 Prozent und in Frankreich deckt der Cac 40 mit seinen seit eh und je 40 Werten nur 75 Prozent des Marktes ab. In Deutschland nun also fast eine Vollabdeckung. Alle Macht dem Dax, ist das Motto der Börse.

Keine große Mehrheit für Erweiterung

Ihn als Blue-Chip-Index zu bezeichnen, ist im internationalen Vergleich vermessen. Er geht bis weit in die mittelgroßen Börsenwerte. Der M-Dax, der bisher eigentlich dafür vorgesehen war, wird um ein Drittel seines Börsenwertes beraubt und von 60 auf 50 reduziert.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citigroup BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Warum das Ganze? Es ist die Hoffnung, die deutsche Wirtschaft breiter abzudecken, neue, digitale Geschäftsmodelle früher oder überhaupt in den Dax zu bekommen. Es stößt allerdings wegen der geringen Verbreitung börsennotierter Unternehmen in Deutschland schnell an seine Grenzen. Die Erweiterung war daher höchst umstritten. Von den 10 Punkten, die von der Deutschen Börse als Reform vorgeschlagen wurden, war es der mit der knappsten Annahmequote. Von den 32 Finanzinstituten, die sich geäußert haben, stimmten 19 dafür und 13 dagegen. Von 42 Unternehmen 26 dafür und 16 dagegen, von den Unternehmensverbänden 3 von 6 dafür. Die Deutsche-Börse-Indexgesellschaft Quontigo wertet dies als „große Mehrheit der Verbände für Unternehmen und Finanzinstitutionen“.

Klarer sind die Mehrheiten für acht weitere Punkte. Sie verbessern den Dax ganz überwiegend. Viele zielen darauf ab, einen Fall Wirecard künftig zu verhindern. Wer künftig seinen Quartals- oder Jahresbericht nicht pünktlich vorlegt, bekommt eine Frist von 30 Tagen, dies nachzureichen und wird ansonsten auf dem Weg des „Fast Exit“ aus dem Index genommen.

Weniger Macht der Spekulation

Das ist sehr sinnvoll und offenbar nötig. Anleger müssen die Gewissheit haben, dass ihre Unternehmen nicht einfach auf Berichterstattung verzichten können und anschließende Verfahren wie bisher Jahre dauern und nur mit Abmahnungen und Androhungen operiert wird.