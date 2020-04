Finanzmarktausblick : Aktien starten verhalten

Entgegen der Erwartungen an einen festeren Start haben die deutschen Börsen verhalten eröffnet. Offenbar wollen Anleger die EZB-Beschlüsse am Mittag erst einmal abwarten.

Auch wenn es am Donnerstag regnet - an der Deutschen Börse herrscht Frühjahrsstimmung. Bild: Wolfgang Eilmes

Ist die Corona-Krise schon vorbei? Blickte man in dieser Woche auf die Aktienmärkte, konnte man durchaus den Eindruck gewinnen. Nachdem der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch, getrieben von einer festeren Wall Street einen Aufschlag von 2,7 Prozent verzeichnete, beträgt das Wochenplus nun fast 8 Prozent.

Indes zeigen sich die Anleger am Donnerstag zunächst zurückhaltender als erwartet. Der den deutschen Aktienmarkt in seiner Breite abbildende F.A.Z.-Index legte zwar zunächst positiv los, rutschte aber nach 20 Minuten ins Minus und pendelt um den Vortagesschluss. Auch der Standardwerteindex Dax gab erste stärkere Zugewinne ab, und liegt aktuell nur noch leicht im Plus.

Eine Reihe von Anlässen für Optimismus gibt es durchaus. Zum einen vermeldete die amerikanische Biotechfirma Gilead einen Zwischenerfolg in der Behandlung von Covid-19 durch den Wirkstoff Remdesivir, der eine „signifikant positive Wirkung bei der Verringerung der Zeit bis zur Genesung" gezeigt habe, sagte der Immunologe Anthony Fauci, der Chef des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten (NIAID) der Vereinigten Staaten. Diesmal handelte es sich nicht um eine unbestätigte Vorstudie, sondern um eine internationale klinische Versuchsreihe mit mehr als 1000 Teilnehmern, Kontrollgruppen und Begleitung durch unabhängige Experten.

Zum anderen hat die amerikanische Notenbank Fed zwar am Mittwoch ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet, zugleich aber gesagt, die gesamte Bandbreite ihrer Instrumente zur Stützung der Wirtschaft zu nutzen.

Allerdings scheinen sich diese Faktoren abgenutzt zu haben und einige Anleger erst einmal auf Nummer sicher zu gehen. Einen neuen Impuls könnten sie sich von den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) versprechen, die Mittag diese veröffentlichen wird. Einige Experten gehen davon aus, dass EZB-Chefin Christine Lagarde eine Aufstockung der Wertpapierkäufe verkündet.

Vielleicht hinterlassen schwache Ausblicke und Zahlen don einen gewissen Eindruck. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF etwa hat schon im ersten Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie 6 Prozent weniger verdient. Den Ausblick für das laufende Jahr hatte die BASF schon am Vorabend gestrichen. Der Aktienkurs gibt mehr als 3 Prozent nach.

Der Triebwerksbauer MTU rechnet mit einem Nachfrageeinbruch für Passagierjets, dessen Folgen

sich ab dem zweiten Quartal in den Ergebnissen zeigen werden. Zu einer neuen Prognose sah man sich nicht in der Lage. Offenbar hatten Anleger und Schlimmeres erwartet, denn MTU verzeichnen immerhin ein plus von knapp einem Prozent. Die Handelsprogramme waren wohl auf eine stärkere Reaktion vorbereitet, denn zur Eröffnung betrug das Plus noch knapp 5 Prozent.

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub rechnet nach leichten Einbußen im ersten Quartal für die kommenden Monate mit einem Gewinneinbruch um 50 Prozent und im ersten Halbjahr mit einem Ergebnisrückgang um 30 Prozent. Fuchs Petrolub verlieren mehr als 2 Prozent.

Auch die französische Großbank Société Générale verzeichnete im ersten Quartal wegen der Folgen der Corona-Pandemie einen Verlust im Zuge eines Einbruchs der Geschäftstätigkeit und einer deutlich höheren Risikovorsorge. Deren Aktienkurs fällt sogar um fast 5 Prozent.

Auch die deutliche Besserung am Ölmarkt hat etwas nachgelassen. Der Preis für das Barrel von 159 Litern des amerikanischen Leichtöls WTI steigt am Donnerstag zwar immer noch um mehr als 11 Prozent auf aktuell 16,80 Dollar, lag aber schon deutlich darüber. Die massiven Schwankungen zeigen auch, dass noch keine Ruhe am Markt eingekehrt ist. Man sollte die Erholung daher nicht als Ursache, sondern eher Folge des Optimismus deuten.

Der Anlass ist jedenfalls, dass die amerikanischen Lagerbestände in der vergangenen Woche nur um neun Millionen Barrel und damit weniger stark stiegen als erwartet. Indes ließen die Fundamentaldaten keine nachhaltige Erholung erwarten, meint Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin der Swissquote Bank. Viel mehr seine dies Verkaufgelegenheiten für „Öl-Bären“.

Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent Crude zeigt sich weniger schwankungsfreudig. Das Plus am Donnerstag beträgt 7 Prozent auf zuletzt 24,13 Dollar.

Auch die asiatischen Aktienmärkte kamen von ihren Tageshochs zurück, auch wenn der japanische Nikkei-Index am Ende um 2,1 Prozent auf 20.194 Punkte und der breiter gefasste Topix-Index um 1 Prozent auf 1464 Punkte stieg. Der chinesische CSI-300 legte um 1,2 Prozent zu, der Hang Seng in Hongkong allerdings nur um 0,3 Prozent.

Analysten warnen vor allzu viel Optimismus in puncto Heilmittel. „Jede positive medizinische Entwicklung ist hilfreich", sagte Westpac-Analyst Sean Callow. „Aber niemand sollte mit einem großen Durchbruch rechnen - der Schlüssel für die Märkte ist die Kontrolle der Ausbreitung des Virus", sagte er. Immerhin sind auch die aktuellen Testergebnisse noch aus einem recht frühen Teststadium.

Mit den aktuellen Erfolgen von Remdesivir seien nicht alle Probleme gelöst, sagte auch Fauci. Die etwas geringere Sterblichkeitsrate etwa, sei bislang nicht statistisch signifikant und eine formelle Zulassung des Medikaments würde noch weitere Studien erfordern.