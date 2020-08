Knorr Bremse : Abermaliger Chef-Abgang drückt Kurs

Aktualisiert am

Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse muss sich binnen kurzer Zeit abermals auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef begeben. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Bernd Eulitz scheidet Knall auf Fall zum Monatsende im „gegenseitigen Einvernehmen“ aus. Dies teilte das Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Der Aktienkurs gibt am Donnerstagmorgen um rund 4 Prozent auf rund 100 Euro nach.

Grund für das Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden nach nur zehn Monaten Amtszeit seien „tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten“ zwischen Eulitz und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Mangold, hieß es weiter. Diese beträfen „Fragen der Führung und der aktiven Gestaltung unternehmerischer Belange“. Die unterschiedlichen Ansichten hätten zu einer „wachsenden Belastung des Verhältnisses“ geführt und die „Fortsetzung der Zusammenarbeit unmöglich gemacht“.

Schon im April des vergangenen Jahres hatte Eulitz' Vorgänger, Klaus Deller, der Knorr-Bremse erfolgreich an die Börse gebracht hatte, gleichfalls Knall auf Fall das Unternehmen verlassen, und zwar ebenfalls wegen „unterschiedlicher Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit“, auch mit Mehrheitsaktionär Heinz-Hermann Thiele. Letzterer ist in diesem Jahr erst Ende Juni nach vierjähriger Pause wieder in den Aufsichtsrat eingezogen, dem er davor nur als Ehrenvorsitzender angehört hatte. Branchenkennern zufolge galt Thiele aber stets als im Unternehmen sehr präsent, auch im operativen Geschäft. Sein Büro liege direkt neben dem des Vorstandsvorsitzenden.

Thiele hält mit seiner Familie fast zwei Drittel an dem Spezialisten für Zug- und Lkw-Bremsen. Auf der Hautversammlung des Unternehmens Ende Juni hatte der nun geschasste Vorstandschef über Thiele noch gesagt: „Seine strategische Weitsicht hat das Unternehmen nicht nur zu einem Weltmarktführer und international führenden Industrieunternehmen gemacht, sondern auch für den Kapitalmarkt bestens aufgestellt.“

Das Zerwürfnis mit Eulitz scheint noch stärker zu sein als mit Vorgänger Deller. Denn diesem hatte man seinerzeit noch für seine „außerordentlich erfolgreiche Arbeit“ gelobt. Im Fall Eulitz begnügte man sich zu konstatieren, dass das Ausscheiden „in keinem Zusammenhang mit der Performance und der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der Knorr-Bremse AG“ stehe.

Deller, der zwischen 2009 und 2013 bei Knorr-Bremse das weltweite Nutzfahrzeuggeschäft verantwortet hatte, war 2015 von Thiele als Nachfolger von Michael Buscher zurückgeholt worden. Dieser wiederum hatte Ende 2014 nach nur anderthalb Jahren Amtszeit sein Mandat „aus persönlichen Gründen“ und „im besten Einvernehmen“ niedergelegt, um sich „einer neuen beruflichen Aufgabe zu widmen“.

Kurze Amtszeiten

Buschers Vorgänger – und Thieles erster Nachfolger – Raimund Klinkner wiederum hatte Knorr Bremse 2011 ebenfalls überraschend verlassen, obwohl er von Thiele beim Amtsantritt 2007 als langfristiger Nachfolger präsentiert worden war. Auch Klinkner wollte sich seinerzeit, wie es hieß, „neuen beruflichen Herausforderungen“ stellen.

Tatsächlich aber wurde seinerzeit schon lange vor Klinkners Ausscheiden getuschelt, es gebe Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Thiele, weil letzterer nicht vom operativen Geschäft habe lassen können, hieß es damals. Danach war der Posten lange vakant geblieben. Carsten Reinhardt, im Januar 2012 zwischenzeitlich als Nachfolger präsentiert, wurde wieder ausgeladen. Buscher wiederum habe nie zu Thiele gepasst, meinen einige, weil er eher ein moderater Mensch sei.

Offenbar hat Knorr-Bremse kein glückliches Händchen mit der Auswahl seiner Vorstandsvorsitzenden. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet. Die Aufgaben des Managers nähmen in der Übergangszeit – ähnlich wie nach dem Abschied von Deller – die Vorstandsmitglieder Peter Laier, Frank Markus Weber und Jürgen Wilder wahr.