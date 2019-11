Marktschwankungen im Jahr 2020 : Auch Unsicherheit bietet Rendite

Aktualisiert am

Das neue Jahr 2020 beginnt mit einer großen Portion Unsicherheit für die Anleger. „An der Schwelle zum Jahr 2020 stehen Anleger nicht nur vor einem Jahr voller Entscheidungen, sondern vor einem ganzen Jahrzehnt der Transformation, in dem Innovationen in Technologie und Nachhaltigkeit die Art und Weise der Geldanlage verändern könnten.“ Zu diesem Schluss kommt eine Studie der UBS Global Wealth Management.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. F.A.Z.

„Viele Investoren sind vorsichtig“, sagt Tobias Vogel, Vorstandsmitglied von UBS Europa, im Gespräch mit der F.A.Z. In dem Basisszenario geht UBS in der Studie von einem Wachstum der Weltwirtschaft von 3 Prozent im Jahr 2020 aus. Im laufenden Jahr wird ein Wachstum vom 3,1 Prozent erreicht. Das Wachstum in den Industrieländern wird laut der Studie von 1,6 Prozent auf 1,1 Prozent absinken.