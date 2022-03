Rohstoffe an den Finanzmärkten : Nicht nur der Krieg lässt den Preis für Weizen explodieren

Die Krise, in der sich die Welt derzeit befindet, lässt die Finanzmärkte Kopf stehen. Während die Kurse der bislang so gefragten Aktien fallen, ziehen die Rohstoffpreise stark an. Laut der Bank of America war der Preisanstieg zu Jahresbeginn der stärkste seit 1915, dem ersten vollen Jahr des Ersten Weltkriegs. Der europäische Erdgaspreis hatte sich in diesem Jahr in der Spitze mehr als vervierfacht, der Preis für Gasöl hat sich mehr als verdoppelt.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

Ebenfalls stark angestiegen ist der Preis für Weizen, der sich in der Spitze fast verdoppelte. Nicht nur im europä­ischen Handel erreichte dieser ein Re­kordniveau, an der Börse Chicago wurde am Montag mit 14,25 Dollar für den Scheffel (rund 27,2 Kilogramm) deutlich mehr fällig als zum früheren Rekordstand von 12,80 Dollar im Februar 2008. Das Agrarmarktinformationssystem der G 20 befürchtet, dass durch eine weitere Eskalation die Ernährungssicherheit von Millionen gefährdet wird. Auf Russland und die Ukraine entfallen fast 30 Prozent des globalen Weizenhandels. Die Landwirtschaft der Ukraine steht still, wenige Wo­chen vor Beginn der Pflanzsaison fehlt es an Dünger und Saatgut. Das Land hat die Ausfuhr von Weizen, aber auch von Rindfleisch, Zucker oder Sonnenblumenöl be­schränkt. Dies lässt auch andere Lebensmittelpreise steigen, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß: Mais und Sojabohnen sind derzeit knapp 30 Prozent teurer als zu Jahresbeginn.

Eine Fortsetzung des Konflikts werde katastrophal für die gesamte Welt sein, sagte Gilbert Houngbo, Präsident des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung der UN. Die Schwarzmeerregion exportiere wenigstens 12 Prozent der Kalorien, die in der Welt gehandelt würden. Der Lebensmittelpreisindex der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na­tionen (FAO) hat den höchsten Stand seit seiner Einführung 1990 erreicht. Es ist aber nicht der Krieg allein, der die Nahrungsmittelpreise steigen lässt. Ein viel größerer Teil des Preisanstiegs gehe auf höhere Energie-, Dünger- und Futtermittelpreise zurück, sagt FAO-Ökonom Upali Galketi Aratchilage. Das lasse die Gewinnmargen sinken und führe dazu, dass die Produktion nicht steige. Der Ukraine-Krieg schlägt sich auch insofern im FAO-Index eher weniger nieder, als dieser monatlich veröffentlicht wird. Der jüngste Anstieg ging großteils auf höhere Pflanzenölpreise zurück.

Auch politisch birgt die Entwicklung Sprengstoff. Oft wird etwa auf hohe Nahrungsmittelpreise als Auslöser des Ara­bischen Frühlings Anfang der 2010er-Jahre verwiesen. Tatsächlich sind Reis und Weizen global die wichtigsten Grundnahrungsmittel. Reis ist immerhin in diesem Jahr vergleichsweise wenig teurer ge­worden, was die Situation in Asien entspannt. Die Sorgen aber sind groß. Ägypten, der Welt größter Weizenimporteur, erwägt höhere Brotsubventionen, nachdem die Preise dort schon bis An­fang des Jahres um 80 Prozent gestiegen waren. Algerien, ebenfalls ein großer Importeur, teilte mit, die Getreidereserven reichten bis zum Jahresende, im Li­banon reiche der Weizen dagegen aktuell nur für vier bis sechs Wochen. Tunesien hat Mehl für Bäckereien offenkundig schon rationiert. Laut Abeer Etefa vom Welternährungsprogramm dürfte es der Mittlere Osten schwer haben, seinen Getreidebedarf an­derswoher als aus Russ­land und der Ukraine zu decken. Zwar gebe es global einen Überschuss, doch der sei nur zu höheren Transportkosten verfügbar. Der Ausblick sei be­sorgniserregend. Krieg führe zu Lebensmittelunsicherheit und diese wieder zu Unruhen. Mittlerweile beschränken einige Länder wie Serbien oder Ungarn den Export, andere wie Ar­gentinien, Kenia, die Türkei und Indo­nesien haben Kon­trollen eingeführt.