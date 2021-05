Steigende Rohstoffpreise : Am Finanzmarkt herrscht Inflationsangst

So viel Einigkeit herrscht selten: Der „Superzyklus der Rohstoffe“ war am Dienstag das vorherrschende Thema in den Research-Publikationen vieler Finanzinstitute. Die Rohstoffpreise sind in diesem Jahr deutlich gestiegen: Rohöl und Kupfer um jeweils ein Drittel, Mais um 32 Prozent. Nach Beobachtung der Analysten der britisch-asiatischen Großbank HSBC ist der Weltindex für Rohstoffpreise in den vergangenen zwölf Monaten um 93 Prozent nach oben gesprungen. Dieser Preisanstieg trifft nun auf eine Wirtschaft, in der sich in Europa und den Vereinigten Staaten ein hoher Konsumbedarf der Verbraucher aufgestaut hat. Zudem gibt es in vielen Bereichen Lieferengpässe, insbesondere bei den in der Industrieproduktion immer wichtigeren Halbleitern. In den USA sind die Verbraucherpreise im April unerwartet deutlich um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das Inflationsgespenst kreist über den Finanzmärkten.

Doch viele Anlagestrategen betrachten Preiseffekte und Lieferengpässe nur als vorübergehendes Phänomen. „Zurzeit trifft aufgestaute Nachfrage auf ein Angebot, das sich in vielen Sektoren noch nicht vollständig auf das Vorkrisenniveau erholt hat“, antwortet Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestratege der Deutschen-Bank-Fondsgesellschaft DWS, auf Anfrage der F.A.Z. Dass es in der globalen Wirtschaft mit ihren komplizierten Lieferketten etwas dauern würde, bis sich alles nach einer so schweren Rezession wieder „einruckelt“, war für ihn zu erwarten.