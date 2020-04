Finanzmärkte : Die Stimmung verdüstert sich

Trotz eines guten Laufs der Wall Street am Dienstag hat der deutsche Aktienmarkt den Mittwoch mit Abschlägen eröffnet. Spannend könnte es am frühen Nachmittag werden.

Die Vorzeichen für den Aktienmarkt waren am Mittwoch gemischt. Wall Street hatte sich am Dienstag per saldo fest präsentiert und der S&P-500 mit einem Plus von 3 Prozent das des F.A.Z.-Index um mehr als das Doppelte übertroffen. Doch im asiatischen und im Terminhandel verdichteten sich am Morgen die negativen Signale. Warnungen vor der schlimmsten globalen Rezession seit den Dreißiger Jahren unterstreichen den wirtschaftlichen Schaden, den der Coronavirus-Ausbruchs bislang angerichtet hat. Auch Chinas Senkung des wichtigen mittelfristigen Zinssatzes auf Rekordtief, gab den Börsen nicht den nötigen Schwung.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Am Ende rutschte der deutsche Standardwerteindex Dax zur Eröffnung 0,7 Prozent ins Minus, angeführt von Adidas, die mehr als 2 Prozent nachgaben. Der Sportartikelhersteller hat sich wegen der Corona-Krise bis zu drei Milliarden Euro frisches Geld besorgt, unter anderem von der KfW. Dies belegt nach Einschätzung von Analyst Volker Bosse von der Baader Bank auf dramatische Weise den Ernst der gegenwärtigen Lage. Die Coronavirus-Pandemie treffe selbst gesunde Unternehmen schwer. Marktsegmente von Adidas, die insgesamt 60 Prozent aller Aktivitäten ausmachten, seien wegen des Virus quasi komplett stillgelegt.

In Asien hatte der japanische Nikkei-Index 0,5 Prozent im Minus bei 19.550 Punkten geschlossen, der breiter gefasste Topix-Index wenig verändert mit 1434 Zählern. Unverkennbar war der Zusammenhang mit dem Terminhandel auf den S&P-500-Index. Als es hier aufwärts ging, erreichte auch der Nikkei positives Terrain, als dieser einknickte, gab auch der Nikkei nach. Der Terminhandel indiziert derzeit jedenfalls eine Eröffnung der Wall Street mit einem Minus von 0,7 Prozent. Auch die Börse in China lief mit und schloss 0,7 Prozent im Minus.

Auf niedrigem Niveau stabil zeigt sich dagegen der Ölpreis, der am Dienstag einen schlechten Tag hatte, als die Rohstoffmärkte die schwierigen und enttäuschenden Ergebnisse der Opec+- und G20-Gespräche der Kar- und Ostertage einpreisten.

Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent fiel bis zum späten Abend um fast 9 Prozent auf weniger als 30 Dollar und hat sich dort derzeit stabilisiert. Der Preis für amerikanisches Leichtöl der Sorte WTI fiel unter 20 Dollar und hat sich seitdem etwas darüber eingependelt. Nichtsdestoweniger ist WTI damit so billig wie seit 2001 nicht mehr. Viel tiefer aber dürfte der Preis nicht sinken, meint Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin der Swissquote Bank. Sinke der Preis darunter, würde sich die Produktion für die meisten Ölfördernationen nicht mehr wirklich lohnen.

Derzeit bestimmen die Überlegungen und Maßnahmen zur Lockerung der Corona-Beschränkungen das Stimmungsbild an den Märkten. „Die Abflachung von Infektionskurven und die Gedanken an mehr Stimulus gibt allen Auftrieb“, sagte Stephen Innes, Chef-Global Marktstratege bei AxiCorp. „Allerdings könnte das Bild trügerisch sein, da sich hinter den Schlagzeilen ein Sturm zusammenbraut - was darauf hindeutet, dass es noch viel zu befürchten gibt.“ Selbst als einige amerikanische Bundesstaaten eine Lockerung der Beschränkungen in Betracht gezogen hatten, stieg die Zahl der Todesopfer des Landes um mindestens 2.228, laut einer Reuters-Zählung ein Ein-Tages-Rekord. Ingesamt könnten rasche Lockerungen am Ende für die Börse sogar kontraproduktiv sein, herrscht doch große Unsicherheit, ob Lockerungsmaßnahmen derzeit tatsächlich schon angebracht sind. Eine zu frühe Lockerung aber könnte die Pandemie wieder aufflammen lassen.