Wer steht höher im Rang? : Finanzkonzerne streiten um den Wirecard-Nachlass

Die Insolvenz des Skandalkonzerns Wirecard wird die Gerichte noch lange beschäftigen. Geschädigt und betrogen fühlen sich viele von dem einstigen Börsenliebling, der auf einmal 1,9 Milliarden Euro weniger in seinen Bilanzen stehen hatte als lange behauptet und im Juni 2020 Insolvenz anmelden musste. Von insgesamt 40.000 Forderungsanmeldungen ging der Insolvenzverwalter Michael Jaffé zuletzt aus. Davon seien rund 38.500 von Aktionären, „viele davon unstrukturiert und in handschriftlicher Form“, wie der Jurist aus München an den Gläubigerausschuss schrieb.

Eine der wichtigsten Fragen für die Geschädigten soll nun das Landgericht München klären: Wer wird vorrangig aus der Insolvenzmasse entschädigt, Kreditgeber oder Aktionäre? Nach Auffassung der kreditgebenden Banken haben sie selbst als Fremdkapitalgeber zuerst ein Anrecht auf Auszahlung ihrer Forderungen und erst dann Aktionäre, die ja de facto Eigentümer des Unternehmens waren. Doch große Aktionäre, zum Beispiel Fondsgesellschaften, machen ihrerseits hohe Verluste im Zuge des Kurssturzes geltend.