Finanzierungsprobleme : Biotech ist kein Selbstläufer

Die Bundesregierung vergrößert ihr Portfolio. Gestern wurde bekannt, dass der Bund beim Tübinger Biotech Curevac, das an einem Impfstoff gegen Covid-19 forscht, einsteigt. Dabei will er 300 Millionen Euro investieren, was einer Beteiligung von rund 23 Prozent entspricht. Zudem plant Curevac noch im Juli einen Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq in Amerika. Doch wie steht es um die Finanzierung der Biotechs in Deutschland, dass nun der Einstieg des Staates notwendig wird, wo die Branche doch gerade in der Corona-Krise besondere Aufmerksamkeit genießt? Gilt dies nicht für Investoren?

Im vergangenen Jahr flossen in Deutschland laut dem im April veröffentlichten Biotech-Report der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) insgesamt rund 6,2 Milliarden Euro Risikokapital, auch Venture Capital genannt, an Unternehmen. Davon fanden jedoch nur 1,5 Prozent ihren Weg zu den Biotechs. Der Autor und Leiter der Studie, Siegfried Bialojan, schreibt denn auch von einem extremen Ungleichgewicht der Kapitalallokation. Global flossen 2019 dagegen 14 Milliarden Dollar in den Sektor laut der Branchen-Seite Bay Bridge Bio. Zudem wurden bei Börsengängen 4,2 Milliarden Dollar eingenommen und noch einmal 37 Milliarden Dollar durch Übernahmen.