Wenn Paare schweigen : Über Geld spricht man nicht

Fast jeder Mensch hat Geheimnisse – manche wiegen leichter, andere dagegen schwerer. Dies gilt natürlich auch im Verhältnis zum Partner. Denn nicht alle Paare sprechen etwa offen über das Thema Geld. Nach einer nicht repräsentativen Umfrage des Internetportals Verivox zusammen mit der Onlinepartnervermittlung Par­ship zum Beispiel verschweigt rund ein Drittel der Teilnehmer dem festen Partner, was sie oder er verdient. Befragt wurden gut 3800 Frauen und Männer im Alter von 18 Jahren an, die über Parship einen Partner suchten, zu ihrem Verhalten in der letzten langfristigen Beziehung.

Solcherlei dürfte die gemeinsame Lebensplanung zumindest erschweren, betrachtet man allein Klassiker wie die Ausgaben für den Einkauf, die Miete, Reisen oder vielleicht ein Auto. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, nicht offen über eigenes Geld und andere Vermögenswerte zu reden. Ein Sechstel teilt dagegen sogar sensible Information wie die Geheimzahl von Bankkarten mit dem Lebenspartner. Etwas weniger tun dies mit den Zugangsdaten zum Onlinekonto. Und über Kredite spricht etwa ein Drittel.

Die Gründe für die Verhaltensweisen wurden nicht erfragt. Ältere äußerten sich in der Tendenz offener über die eigenen Finanzen. Und wenn zum Beispiel ein Drittel der Befragten das eigene Einkommen verschweigt, heißt das jedoch auch, dass zwei Drittel hier offener sind. Einige Verschwiegene könnten sich aber zumindest fragen, ob Mangel an Vertrauen vielleicht ein Grund dafür sein könnte, dass sie noch den Partner fürs Leben suchen. Gleichwohl braucht alles eben seine Zeit. Spätestens aber falls die Beziehung zerbricht, wäre es für einige der Mitteilungsfreudigen vermutlich an der Zeit, PIN & Co zu ändern, sonst könnte es rasch teuer werden.