Ursprünglich wollte die EU-Kommission die Provisionsberatung ganz verbieten. Davor schreckt sie jetzt zurück. Kommissarin McGuinness will aber am Ball bleiben.

Den schärfsten Zahn hatte die EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness dem neuen Regelwerk schon vorab gezogen. Anders als zunächst geplant, wolle sie darauf verzichten, in der EU ein striktes Provisionsverbot für die Finanzberatung vorzuschlagen, sagte McGuinness vor einem Monat. Sie habe denen zugehört, nach deren Meinung ein komplettes Verbot „zu disruptiv“ sei. Was sie damit meinte: In manchen EU-Ländern, nicht zuletzt in Deutschland, wäre das Geschäftsmodell einer Beratung vor allem in den Banken in Gefahr geraten, wo die Vermittler von Finanzprodukten eine Provision erhalten. Entsprechend stark war der Protest der deutschen Verbände und der Bundesregierung gegen die Pläne gewesen.

Der Vorschlag für ein neues Gesetzespaket („Investment Package“), das McGuinness am Mittwoch zusammen mit dem zuständigen Vizepräsidenten Valdis Dombrovskis in Brüssel vorlegte und das vor allem einem besseren Schutz von Kleinanlegern dienen soll, enthält das Provisionsverbot denn auch nicht. McGuin­ness betonte aber, das Paket bedeute dennoch den „Einstieg“ in ein Verbot. Das Grundproblem – dass Berater, die eine Provision für eine Produktvermittlung bekommen, nicht unabhängig beraten, sondern als Verkäufer in einen Interessenskonflikt kommen – bestehe fort.

Die sich daraus ergebende „Beratungslücke“ müsse geschlossen werden. „Es bleibt dabei: Der Status quo ist nicht akzeptabel.“ Eine von der Kommission in Auftrag gegebene Studie („Impact Assessment“) war zum Schluss gekommen, ein völliges Verbot sei die beste Lösung. Dombrovskis sagte dazu, es gehöre zu jeder Gesetzgebung, dass auch die Betroffenen gehört würden. Diese Anhörung sei in der Gesamtschau zu einem anderen Schluss gekommen als die Studie. Die Kommission habe die unterschiedlichen Argumente abgewogen.

Der Einstieg ins Provisionsverbot

Der „Einstieg“ ins Provisionsverbot besteht aus mehreren Elementen. Zum einen soll es für beratungsfreie Vermittlungen („Execution Only“) tatsächlich keine Provision mehr geben. Zweitens will die Kommission durchsetzen, dass die Kunden genau informiert werden, wie viel Provision ein Berater für die Vermittlung eines Produkts bekommt. Derzeit müssten Kleinanleger rund 40 Prozent mehr zahlen als institutionelle Anleger, sagte McGuinness. „Nach meiner Erfahrung trauen sich viele Kleinanleger nicht, ihren Vermittler nach den exakten Kosten zu fragen. Deshalb brauchen wir hier mehr Transparenz.“

Drittens müssen die Berater den individuellen Bedarf und das Interesse ihrer Kunden genauer als bisher abprüfen und so eine stärker „maßgeschneiderte“ Beratung ermöglichen. Dafür sollen die nationalen Aufsichtsbehörden neue Prüfkriterien entwickeln. Schließlich will sich die EU-Behörde das Regelwerk nach drei Jahren wieder vornehmen. Je nach Ergebnis ihrer Prüfung könnte sie dann doch noch ein komplettes Provisionsverbot vorschlagen, sagte die aus Irland stammende Kommissarin. „Drei Jahre sind nicht viel. Die Branche muss jetzt aktiv werden, um das Verbot zu verhindern. Wir bleiben am Ball.“ Dass sie gegenüber den Finanzberatern misstrauisch bleibt, dokumentierte McGuinness mit einer Zahl. Nach einer neuen Eurobarometerumfrage vertrauten 45 Prozent der EU-Bürger nicht darauf, dass die Beratung, die sie von Finanzvermittlern erhielten, zu ihrem Vorteil sei.