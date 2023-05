Die deutsche Bankenaufsicht Bafin hält die Schwierigkeiten von Banken, mit dem abrupten und deutlichen Zinsanstieg umzugehen, für noch nicht beendet. „Seit März durchlebt das weltweite Finanzsystem eine Art Stresstest in Echtzeit“, sagte Bafin-Präsident Mark Branson am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz seiner dem Bundesfinanzministerium unterstellten Behörde. Dass diese turbulente Phase schon vorbei ist, bezweifelt Branson. „Stressphasen entwickeln sich oft in Schüben“, sagte der Brite, der im August 2021 von der Schweizer Finanzaufsicht Finma an die Spitze der Bafin gerückt ist.

Im März waren in den USA die Regionalbanken Silicon Valley und Signature in die Knie gegangen, weil Kunden wegen nicht gedeckter Verluste mit Anleihen ihre Einlagen abzogen. Anschließend litt in der Schweiz die Credit Suisse unter dermaßen hohen Kapitalabflüssen, dass ihr größter Konkurrent UBS von der Schweizer Regierung zum Kauf gedrängt wurde. Vor wenigen Tagen übernahm die US-Großbank J. P. Morgan den ins Straucheln geratenen Vermögensverwalter First Republic . Eine positive Überraschung sei, wie wenig Hedgefonds und andere unregulierte Marktteilnehmer (Schattenbanken) von diesem Stress im Finanzsystem bisher betroffen seien, gab Branson zu, der sich in der Vergangenheit oft besorgt über die Risiken von Schattenbanken geäußert hatte.

„Spekulative Attacke“ wird geprüft

Dass sich die Deutsche Bank am 24. März als Opfer einer spekulativen Attacke sah, weil ihr Aktienkurs um 15 Prozent eingebrochen war und die Prämien für Kreditausfallversicherungen (CDS) in die Höhe schossen, bewerteten Branson und seine Kollegen im Kern so: Der Verdacht der Manipulation des CDS-Marktes werde noch geprüft. Aber grundsätzlich hätten Marktpreise eine wichtige Signalfunktion, die man nicht ausschalten sollte, wenn sie unbequem seien. Auch die Regeln für Leerverkäufe, die unter Bransons Vorgänger Felix Hufeld etwa im Fall Wirecard zeitweise ausgesetzt worden waren, müssten nicht verändert werden.

Zu den richtigen Lehren aus den jüngsten Bankenschieflagen gehört für Branson vielmehr, die als Reaktion auf die Finanzkrise der Jahre 2007/08 beschlossene Bankenregulierung „nachzuschärfen“. Er beklagte, dass es nach den internationalen Basel-III-Regeln noch immer keine Mindesteigenkapitalanforderungen für Zinsänderungsrisiken gebe. Mindestens ebenso wichtig seien die Liquiditätspuffer. Hier verlange die Bafin, die vor allem für die kleinen und mittleren rund 1200 deutschen Banken verantwortlich ist, individuelle Aufschläge.

Verändertes Liquiditätsrisiko

Nach der Insolvenz von Lehman Brothers im September 2008 waren internationale Bankaufseher davon ausgegangen, dass Spareinlagen von Privatkunden eine besonders stabile Finanzierungsquelle für Banken sind. Daher müssen Banken heute so viel Geld in liquiden Anlagen vorhalten, dass sie 30 Tage lang ihren Nettoverpflichtungen nachkommen können (Liquidity Coverage Ratio). Die 30 Tage als Annahme sind für Branson heute nicht mehr angemessen. Denn Kundengelder flössen viel schneller ab als früher, ermöglicht durch die stärkere Nutzung von Onlinebanking und beeinflusst vom schnelleren Austausch der Bankkunden über soziale Medien. „Bei deutschen Instituten gibt es keine rationalen Gründe für eine Liquiditätskrise. Aber es gibt auch irrationale Ängste“, gab Branson zu bedenken. Dieser psychologische Faktor sei nicht zu unterschätzen.

Zudem mahnte Branson die deutschen Banken, bei der Verzinsung von Spareinlagen „nicht zu gierig zu sein“. Er könne verstehen, dass es lukrativ für Sparkassen und Banken sei, nach dem jüngsten Zinsanstieg Kredite zu höheren Zinsen auszureichen und die Einlagen noch vergleichsweise niedrig zu verzinsen. Aber damit wachse die Gefahr, dass Kunden ihre Spargelder dann doch abzögen und in höhere Angebote anderswo investierten.