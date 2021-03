Greensill Bank in Bedrängnis : Finanzaufsicht riegelt zum Sparerschutz Bremer Bank ab

FAZ Plus Artikel: Teure Krankenversicherung : „Ältere Versicherte fallen auf aggressive Tarifoptimierer rein“

Durch die stark steigenden Beiträge bei einigen Krankenversicherern geraten Verbraucher in finanzielle Not. Doch Tarifoptimierer denken zum Teil an ihren eigenen finanziellen Vorteil. Ein Insider berichtet im Interview.