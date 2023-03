Bestimmt haben auch Sie von Kürsat Yildirim alias Chico gehört oder gelesen, dem 42 Jahre alten Mann aus Dortmund, der im vergangenen September 10 Millionen Euro gewonnen hat. Nach Ansicht von „Fachleuten“ hat der Bursche alles falsch gemacht, was man als Lottomillionär falsch machen kann.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft.

Er hat den Gewinn an die große Glocke gehängt und wurde zum „Popstar“ in Presse, Funk und Fernsehen. Er hat 750.000 Euro für einen Ferrari, 300.000 Euro für einen Porsche und 500.000 Euro für Schmuck und Uhren ausgegeben. Auch seinem Bruder hat er einen Ferrari gekauft, seinem Vater einen Mercedes. Er hat Schulden beglichen, und er hat Leuten, die ihn in der Vergangenheit unterstützt hatten, großzügig Geld geliehen. So sind in drei Monaten 4 Millionen Euro unter die Räder gekommen.