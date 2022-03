In Österreich : Ferienhotelimmobilien als robuste Anlage

Hotels in begehrten Regionen Österreichs dürften gute Investitionen bleiben. Je nach Lage wird die Rendite in alpinen oder mediterranen Regionen zwischen 4 und 10 Prozent geschätzt. Wo sich Investitionen lohnen.

Bestlage im Feriengebiet: Das Südbahnhotel in Semmering in der Nähe von Wien Bild: Seiser

Wer sich auf dem Land zurückziehen kann, hat es in Zeiten der Seuche besser. Das merken viele Menschen, seit die Corona-Pandemie vor zwei Jahren ausgebrochen ist. Entsprechend zeigt sich die Tourismusbranche zweigeteilt: Während Anbieter in der Ferienhotellerie teils die beste Saison in der Geschichte verzeichnen, bleiben viele Betten in der Stadthotellerie leer, weil internationale Besucher nach wie vor fehlen. Damit rückt die Ferienhotellerie zunehmend in das Blickfeld von Anlegern.

„Die Renditen in der Stadthotellerie sinken. Ferienhotelimmobilien sind zu einem handelbaren Gut geworden“, sagte Martin Schaffer, Partner des Wiener Unternehmensberaters mrp hotels, vor Kurzem. Engel & Völkers Asset Management schätzt die Renditen in städtischen Gebieten zwischen 3 und 6 Prozent, in alpinen oder mediterranen Regionen hingegen zwischen 4 und 10 Prozent – je nach Lage.