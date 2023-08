Fed-Chef Powell schwört die Finanzmärkte auf eine weiter straffe Geldpolitik ein. Die Notenbank werde nicht ruhen, bis Preisstabilität erreicht sei, sagte der Notenbanker in seiner Rede in Jackson Hole.

Die Federal Reserve hält trotz deutlich gesunkener Inflation an ihrer straffen Geldpolitik fest. Das hat der Chef der amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, in seiner mit Spannung erwarteten Rede in Jackson Hole am Freitag deutlich gemacht. „Auch wenn die Inflation sich von ihrem Höchststand wegbewegt hat, bleibt sie zu hoch“, sagte der Notenbanker. Die Fed sei darauf eingestellt, die Leitzinsen weiter anzuheben, wenn es angemessen erscheine, und verfolge so lange eine restriktive Geldpolitik, bis sich die Inflation nachhaltig der geldpolitischen Zielmarke von 2 Prozent nähere.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington.

Die Notenbank nahm seit März 2022 insgesamt elf Leitzinserhöhungen vor, die vorerst letzte im Juli, als die Leitzinsen in die Bandbreite von 5,25 bis 5,5 Prozent gehievt wurden. Powell wies darauf hin, dass die Kerninflation, bei der die volatilen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, nur graduell gesunken sei – vom Höchststand im Februar 2022 in Höhe von 5,4 Prozent auf 4,3 Prozent im Juli dieses Jahres. Die jüngsten Absenkungen im Juni und Juli seien zwar zu begrüßen, lieferten aber noch nicht die nötige Zuversicht, dass der Rückgang dauerhaft sei.

Ein wichtiger Faktor ist nach Powells Darstellung der Dienstleistungssektor ohne Wohnungskosten, in dem die Inflation zäh bleibt. Dienstleistungen bestimmten mehr als die Hälfte des Inflationsindikators PCE. In diesem Sektor habe die Inflation kaum nachgelassen. Er sei von den zerbrochenen Lieferkosten weniger betroffen, dafür sei er in der Regel arbeitsintensiv bei einem immer noch angespannten Arbeitsmarkt.

Herausragendes Ziel bleibe die Preisstabilität

Powell geht davon aus, dass ein Wirtschaftswachstum unterhalb des langjährigen Trends und ein etwas abgekühlter Arbeitsmarkt die Voraussetzungen sind für die Rückführung der Inflation. Dabei zeigt er sich irritiert darüber, dass die bisher schon restriktive Geldpolitik das Wirtschaftswachstum noch nicht im erwarteten Ausmaß abgekühlt hat. Die Zuwachsraten lägen oberhalb der Erwartungen, die Konsumausgaben erwiesen sich als überraschend stabil, und selbst der Immobiliensektor legte entgegen der Erwartungen zuletzt zu. Weitere solcher Zeichen könnten zusätzliche Leitzinsanhebungen nötig machen, warnte Powell.

Der Fed-Chef trat Überlegungen entgegen, die Inflations-Zielmarke auf 3 Prozent anzuheben, wie einige Ökonomen gefordert hatten. 2 Prozent bleibe die Zielmarke. Er machte keinen Hehl aus der Unsicherheit, unter der die Geldpolitik verfolgt wird. Man wisse beispielsweise nicht genau, mit welcher Zeitverzögerung die geldpolitischen Instrumente ihre Wirkung auf die Wirtschaft entfalteten.

Die Unsicherheiten verkomplizierten den Auftrag, die Risiken zu balancieren. Mache man zu wenig, könnten sich höhere Inflationserwartungen festsetzen. Mache man zu viel, drohe die Wirtschaft Schaden zu nehmen. Das herausragende Ziel bleibe aber die Preisstabilität, bekräftigte Powell. Die Fed werde nicht ruhen, bis diese erreicht sei.